پی گیر مشکلات بیمه ای هنرمندان صنایع دستی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری صبح پنجشنبه در همایش فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان داشت: امسال با عنوان رونق اقتصادی معرفی شده که از تیم استراتژی صنایع دستی و گردشگری می‌خواهم به آن توجه داشته باشد و قطعا یکی از وظایف مهم بر عهده وزارتخانه است که نگاه تولیدی به این بخش داشته باشد.

وی افزود: کرمان بهشت معادن کشور و دروازه ورود به کشاورزی است که در کشور دارای رتبه اول تا سوم است اما متاسفانه در بخش گردشگری نتوانسته سهم خودش را از تولید ناخالص ملی به دست آورد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: در کرمان ما در حوزه گردشگری بخش‌های کویر گردی، بوم گردی و بخش‌های مختلف دیگر ظرفیت های فراوانی داریم و این استان کلکسیونی از میراث فرهنگی و گردشگری دارد.

امیری تصریح کرد: هتل‌های کپری، ارگ بم، بافت قدیمی شهر کرمان، میمند، ماهان، آثار تاریخی رفسنجان و ... مجموعه‌ای از آثار میراثی است اما در حوزه اقتصادی در حوزه گردشگری نتوانستیم موفق باشیم و اشتغال ایجاد کنیم دلیل آن عدم توجه به صنایع دستی به عنوان یک کار ملی است که به آن نپرداختیم.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری استان کرمان ظرفیت‌های زیادی دارد که در بخش رونق تولید و صنایع دستی به آن پرداخته شده اما کافی نیست. بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنایع دستی داخلی است و تحریم‌ها روی آن اثرگذار نبود و نیاز به سرمایه‌گذاری اندکی دارد همچنین به ابزار و ماشین‌آلات زیادی نیاز ندارد ضمن این که اشتغال زا برای روستاها و زنان است و بیشتر از ۷۰ درصد اشتغال زنان را تشکیل می‌دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: مشکلی که در صنایع دستی وجود دارد این است که به عنوان رویکرد اقتصاد به آن پرداخته نشده سهمی که از این صنعت در اقتصاد و رشد و سرانه ملی بوده کم پرداخته شده است.

وی از کاهش وابستگی مردم به نفت سخن گفت و تاکید کرد: روز به روز نقش صنایع دستی را در زندگی مردم می‌بینیم؛ بیش از ۳۶۰ نوع صنایع دستی وجود دارد که در زندگی مردم به آن پرداخته نشده است. تنوع بخشی، کمک به تولید و کمک به منابع این صنعت و بازار فروش محصولات باید مورد توجه قرار گیرد اما مشکل اصلی بازار فروش و برندسازی است.

وی افزود: ما همواره به دنبال بیمه این هنرمندان هستیم که باید تلاش کنیم این مشکل حل شود و سهمی به این بخش داده شود همچنین صندوق حمایت از صنایع دستی را حمایت کنیم لذا در اتاق اصناف باید صنایع دستی فعال باشد.

امیری به بحث کرمان زیبا اشاره کرد و گفت: باید بتوانیم کرمان را به کشور و دنیا معرفی کنیم لذا اگر این تلاش‌ها شود می‌توانیم سهم استان کرمان را در اشتغالزایی میراث فرهنگی زیاد کنیم.