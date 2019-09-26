دومین اجلاسیه شهدای سرخه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مؤیدی زاده ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار دومین اجلاسیه شهدای سرخه به میزبانی گلزار شهدای این شهر ضمن بیان اینکه تبیین سبک زندگی شهدا برای نسل جوان و نوجوان از ضروریات جامعه امروز است، ابراز داشت: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن این مهم میطلبد تا جوانان و نوجوانان این مرزوبوم نسبت به اخلاق، رفتار، منش و جانفشانیهایی که شهدا برای حفظ امنیت ایران اسلامی انجام دادهاند، آشنا شوند.
وی ضمن بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای استفاده از وسایل موردنیاز در اجلاسیه و اقدامات و کمکهای مالی بین ادارات صورت گرفته است، افزود: طبق مکاتبات انجامشده، ارگانهای مختلف دولتی همچون هلالاحمر، آتشنشانی، نیروی انتظامی، شورای تأمین و غیره برای تأمین امنیت فضای اجلاسیه پایکار حضور داشتند.
فرماندار سرخه ضمن بیان اینکه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در حاشیه برگزاری اجلاسیه شهدا برپاشده است، ابراز داشت: محصولات فرهنگی و تولیدی حاصل دسترنج بانوان کارآفرین سطح پایگاههای روستایی و شهری شهرستان سرخه در حاشیه برپایی اجلاسیه شهدای در معرض دید عموم قرارگرفته است.
مؤیدی زاده بابیان اینکه برپایی این نمایشگاه زمینه و محرک مناسبی برای گسترش فرهنگ تولید و استفاده از کالای داخلی است، تصریح کرد: حمایت از تولید و کارآفرینان زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است ازاینرو به تولیدکنندگان تسهیلات لازم پرداخت میشود.
وی بابیان اینکه شهرستان سرخه ۲۰۰ شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب و نظام کرده است، افزود: در حاشیه برپایی این اجلاسیه یادواره شهدای دانشآموز، اجرای نمایش، برگزاری همایش زنان ایثارگر و برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفتهشده است.
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