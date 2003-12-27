عمليات گسترده آوار برداري در بم هنوز ادامه دارد

علي اصغر احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: به منظور ساماندهي وهماهنگي بيشتر امور مصدومين ومجروحين زلزله زده بم ، صبح امروز وزير کشور به همراه تعدادي از وزرا در اين منطقه حضور يافتند وهمچنين با حضور ديگر مسوولين کشور جلسه ستاد حوادث نيز تشکيل شد.

وي افزود: به منظور آواربرداري وامداد ونجات سريع کسانيکه در منطقه زير آوار مانده اند ، شهر تقسيم بندي شده وهر منطقه برعهده نهادي گذاشته شده است ، در اين عمليات نهادهاي هلال احمر ، ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي وبسيج ونيروهاي امداد گر همکاري مي کنند.

معاون امنيتي وزير کشور تاکيد کرد: با انتقال واستفاده از60 دستگاه ماشين آلات سنگين در منطقه عمليات گسترده آواربرداري امروز آغاز شده واميدواريم بتوانيم افرادي که احتمالا زنده زير آوار هستند را هرچه زودتروسريعتر نجات دهيم وهمچنين با استانهاي سراسر کشور هماهنگيهاي لازم انجام شده تا از طريق قطار ، زمين وهوا کمکهاي لازم مانند لودر ، بلدزر ، بيل مکانيکي ، چادر ، وانت ، مواد غذايي و... به افراد زلزله زده ارسال وبه اين طريق نيازمنطقه به سرعت برطرف خواهد شد.

وي خاطر نشان کرد: در جهت ايجاد خدمات منطقه اي در بم تلاشهاي گسترده اي انجام شده وتا حدودي سيستم آب ، برق ومخابرات شکل گرفته و به منظور انتقال وجابجايي مجروحين ظرف ديروزوامروز 140 پرواز به کرمان وهمچنين استانهاي ديگر انجام شده است.

احمدي با اشاره به رد آمار 20 هزار کشته در بم تصريح کرد: آماردقيق کشته شدگان واقعه بم هنوز بطور دقيق مشخص نشده وتا زماني که تمام کساني که زير آوار مانده اند را خارج نکنيم نمي توانيم آمار دقيق را اعلام کنيم .