بایرن مونیخ به دنبال جایگاه اشتوتگارت / هانوفر و هامبورگ میزبان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها فردا در حالی ادامه پیدا می کند که تیم بایرن مونیخ با پیروزی مقابل اشتوتگارت می تواند جایگاه سوم این تیم را در جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا تصاحب کند.

برنامه کامل هفته سی ام رقابت ها به این شرح است:

جمعه 31/1/86:

وردربرمن - آلمانیا آخن

شنبه 1/2/86:

بایرلورکوزن - نورنبرگ

اینتراخت فرانکفورت - بوخوم

هرتابرلین - بروسیا دورتموند

شالکه - انرژی کوتبوس

اشتوتگارت - بایرن مکونیخ

ولفسبورگ - آرمنیا بیله فلد

یکشنبه 2/2/86:

هامبورگ - ماینز

هانوفر - مونشن گلادباخ

جدول رده بندی:

1- شالکه - 59 امتیاز

2- وردربرمن - 57 امتیاز

3- اشتوتگارت - 55 امتیاز

4- بایرن مونیخ - 53 امتیاز

5- نورنبرگ - 44 امتیاز

6- بایرلورکوزن - 42 امتیاز