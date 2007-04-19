بشار اسد پیام رئیس جمهوری روسیه را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این پیام را "الکساندر سلطانف" معاون وزیر امور خارجه روسیه و فرستاده ویژه پوتین به "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه تقدیم کرد.

در این دیدار اوضاع عراق و ضرورت برقراری امنیت و ثبات در این کشور و نیز تشویق گروه های سیاسی لبنان برای دستیابی به توافقی ملی جهت حل اختلافات خویش بررسی شد.

بحث و گفتگو درباره راه های منجر به از سرگیری روند صلح جامع و عادلانه در منطقه خاورمیانه از دیگر محورهای گفتگوی دوطرف بود. فرستاده پوتین پیشتر نیز با "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.

سلطانف پس از این دیدار به خبرنگاران گفت : من در نشست های دیروز و امروز خود با مسئولان سوریه بر اهمیت گفتگو و همکاری در سطح سیاسی میان سوریه و روسیه تاکید کرده ام.

وی همچنین براهمیت تلاش مشترک برای ایجاد راه حل درباره مشکلات منطقه تاکید کرد و گفت که دیدگاه دوطرف درباره این مسائل مهم، ثمربخش و مثبت بود و روسیه درباره ضرورت فعال سازی تلاش در راستای تحکیم امنیت و ثبات منطقه با سوریه اتفاق نظر دارد.

فرستاده پوتین همچنین گفت که در دیدارهای خود با مقام های سوریه اوضاع لبنان، عراق، روند صلح خاورمیانه و احتمالات و امکانات برای ازسرگیری تلاش ها به منظور حل و فصل مناقشه اعراب و اسرائیل را بررسی کرد و مواضع و دیدگاه های سوریه و روسیه بسیار نزدیک و همسان بود.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از دیدارهای وی با مقام های سوریه به تبادل نظر درباره آینده روابط دوجانبه اختصاص یافت، از تصمیم پیوسته و دائم مقامات سوریه برای تعمیق همکاری با روسیه و فعال سازی آن در زمینه های مختلف ابراز خرسندی کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه از طریق لبنان وارد سوریه شد و در جریان دیدارش از بیروت با مقام های لبنانی درباره اوضاع این کشور از جمله تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور"رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان بحث و تبادل نظر کرد.

گروه های سیاسی مخالف و موافق دولت لبنان هم اکنون درباره گروه های موافق و مخالف دولت لبنان هم اکنون درباره دو مسئله تشکیل دادگاه بین المللی و تشکیل دولت وحدت ملی اختلاف نظر دارند که این اختلافات سبب بروز تنش های سیاسی در این کشور شده است.