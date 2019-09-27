اجرای طرح دامپروری سبک برای مددجویان سیل زده گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر اسکندر اسکندری، اظهارکرد: آستان قدس رضوی با همکاری این نهاد با هدف توسعه اشتغال سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا، اجرای طرح دام‌پروری سبک را آغاز کرده است.

وی افزود: آستان قدس رضوی، تهیه هزار رأس دام سبک اصلاح نژاد شده از مراکز خرید دام متعلق به آستان قدس را برای سیل‌زدگان گلستانی متعهد شده است.

اسکندری با تأکید بر جایگاه رفیع دست‌گیری و گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان عنوان کرد: کمیته امداد استان گلستان با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ۵۰۰ مددجوی ساکن شهرستان سیل‌زده آق‌قلا از اعتبارات این نهاد و آستان قدس رضوی هم با پرداخت ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به سیل‌زدگان این منطقه از اعتبارات خود، گام‌های مؤثری در ایجاد اشتغال برداشته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان همچنین از تقبل ساختن رایگان فضای خودکفایی، هزار متقاضی سیل‌زده این شهرستان برای نگهداری دام سبک خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری جوانان و افزایش اشتغال از دغدغه‌های اصلی امروزه رهبر معظم انقلاب است، بیان کرد: این همکاری بین آستان قدس رضوی و کمیته امداد در راستای تسریع خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات مردم با رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی آن‌ها صورت گرفته است.