کویت برای میزبانی از گفتگوهای یمنی- یمنی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، شیخ جابر المبارک الحمد الصباح نخست وزیر کویت ضمن تاکید بر لزوم حل مسالمت آمیز بحران یمن و دوری از راه حل نظامی افزود: با وجود دستیابی به توافق «استکلهم» میان طرف های یمنی، همچنان کارشکنی هایی در مسیر اجرای بندهای این توافق وجود دارد.

نخست وزیر کویت در بخش دیگری از سخنان خود به تشدید تنش در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: نظر به اصول حسن همجواری که در منشور سازمان ملل نیز ذکر شده است، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که برای اعتمادسازی به منظور آغاز گفتگو بر اساس اصل احترام به حاکمیت‌ کشورها و کاهش تنش در خلیج‌فارس و حفظ سلامت دریانوردی، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی در ادامه سخنان خود درباره بحران سوریه اظهار داشت: این بحران وارد نهمین سال خود شده و طولانی شدن آن حاکیست که اجماع بین المللی در مورد راه حل این بحران وجود ندارد و طرف های درگیر و بازیگران عمده عرصه سوریه هنوز به توافق در میان خود نرسیده اند.

الصباح درباره بحران سوریه نیز با اشاره به اینکه این بحران وارد نهمین سال شده است، تأکید کرد که بحران سوریه یک شاهد حقیقی است که نشان می‌دهد نبودن اجماع بین‌المللی و گفتگو بین طرف‌های بحران علت اصلی طولانی شدن این نزاع خونین است.

وی بار دیگر بر موضع ثابت کویت تأکید کرد و گفت راه‌حل نظامی برای این بحران وجود ندارد و لازمه دستیابی به راه حل سیاسی برای حل و فصل آن، تکیه بر قطعنامه‌های شورای امنیت به خصوص قطعنامه شماره ۲۲۵۴ و بیانیه ژنو مربوط به سال ۲۰۱۲ است.

الصباح همچنین مساله فلسطین را اصلی ترین و محوری ترین مساله جهان عرب و امت اسلامی دانست و گفت حل نشدن این مسئله باعث افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه می‌شود.