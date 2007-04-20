بررسی مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درباره بحران عراق

به گزارش خبرگزاری مهر،"نیکولا سارکوزی" (Nicolas Sarkozy) نامزد حزب حاکم فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور درباره بحران موجود در عراق و راههای خروج از آن تاکید کرد: به عقیده راسخ من، تنها راه برای خروج از بحران عراق، راه حل سیاسی است.

وی افزود: باید پیمانی بین عراقی ها که برای شهروندان از هر طیف و طبقه ای، دسترسی برابر به نهادها و منابع کشور را تضمین و همچنین تروریست ها را منزوی می کند، صورت گیرد.

سارکوزی در زمینه عقب نشینی نیروهای چندملیتی از عراق نیز گفت : باید از دو اقدام خطرناک جلوگیری به عمل آید یکی عقب نشینی شتابزده که سبب هرج و مرج خواهد شد و دیگر نبود هرگونه چشم انداز خروج از عراق که این هم سبب می شود عراقی ها با خشونت های بیشتری به آن واکنش نشان دهند که به پیروزی تروریست ها نیز منجر خواهد شد.

این نامزد قدرتمند انتخابات فرانسه گفت: بهترین راه خروج از بحران عراق تعیین یک "چشم انداز" برای عقب نشینی از عراق است.

نامزد حزب حاکم فرانسه افزود: این برعهده مقامهای عراقی است که وضعیت عقب نشینی را درباره کشورهایی که نیروهایشان در عراق حضور دارند، تعیین کنند.

وی تاکید کرد: من باور دارم که مردم عراق نیز مطمئن هستند که هدف اصلی، بازگشت به اوج حاکمیت در عراق است.

"سگولن رویال" (Ségolène Royal) نامزد حزب سوسیالیست فرانسه نیز درباره جنگ عراق اظهارنظر می کند: عراق در یک موقعیتی بحرانی قرار دارد. راه حل مطمئنا تقویت نیروهای آمریکایی نخواهد بود؛ این سیاستی است که جرج بوش در پیش گرفته و در این راستا در کشورش، در کشورهای دیگر و حتی در حزب جمهوریخواهان نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون زمان آن فرارسیده است که دولت عراق برای خود تصمیم گیری و همچنین زمان و شرایط عقب نشینی نیروهای آمریکایی را مشخص کند.

رویال خاطرنشان کرد: جامعه بین المللی نیز باید به برقراری ثبات و رشد اقتصادی عراق کمک کند.

در همین حال، "فرانسوا بایرو" (François Bayrou) رئیس حزب راست میانه فرانسه در زمینه راه های خروج نیروهای چندملیتی از باتلاق عراق اظهار داشت: حضور نظامی در عراق بر اساس یک چشم انداز سیاسی صورت نگرفت و این چشم اندازی است که مردم عراق امروز به آن نیاز بسیاری دارند.

وی افزود: به این دلیل است که باید از پایداری و بقای دولت در عراق اطمینان حاصل کرد تا از سرنگونی دوباره آن جلوگیری شود.

بایرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم عراق با دو مشکل بزرگ روبه رو هستند که باید با همبستگی و کمک یکدیگر آنها را حل کنند؛ یکی برقراری امنیت و ثبات در کشور است و دیگری بازسازی عراق.

ازسوی دیگر، "ژوزه بووه" (José Bové) نامزد گروه های جنبش ضدجهانی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درباره خروج نیروهای چندملیتی از عراق گفت : اولین مرحله ای که آمریکایی ها، انگلیسی ها و متحدانشان باید انجام دهند این است که بلافاصله عراق را ترک کنند و حاکمیت در این کشور به مردم عراق سپرده شود.

وی افزود: مرحله دوم این است که تمامی کشورهایی که می توانند باید از نظر مالی و بدون تفکرات استعماری به بازسازی عراقی که در اثر اشغال و جنگ آمریکایی ها و انگلیسی ها از بین رفته است، کمک کنند.

این نامزد انتخابات فرانسه می گوید: در همین زمان همچنین باید دیدارهای بین المللی چندجانبه با هدف اطمینان از دخالت نکردن خارجی ها در عراق برگزار شود.

بووه همچنین خاطرنشان کرد: ما خواهان تصمیم گیری مردم عراق برای خودشان هستیم و در این جهت قدم برمی داریم.

در همین حال،"اولیویه بزانسونه" (Olivier Besancenot) که بیش از 32 سال از عمر وی نمی گذرد و برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است؛ درباره وضعیت در کشور جنگ زده عراق می گوید:"منجلاب" بهترین نامی است که می توان برای نتیجه تاسف باری دخالت نظامی نیروی چند ملیتی به رهبری جرج بوش در نظر گرفت.

وی افزود: تنها نتیجه احتمالی از این جنگ این است که نیروهای اشغالگر عقب نشینی کنند.

بزانسونه در زمینه تدابیر لازمی که باید در عراق اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: دموکراسی در عراق باید برقرار شود به ویژه بدون حضور نیروهای اشغالگر که تاثیری منفی بر رای گیری ها داشته باشند و در همین حال باید به توسعه و بازسازی عراق کمک کرد.

این نامزد جوان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پایان تاکید کرد: قدرت های بزرگ به رهبری آمریکا که مسئولان منجلاب فعلی در عراق هستند؛ باید فرصت ها را برای مردم عراق فراهم آورند.

اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه 22 آوریل (دوم اردیبهشت ماه 86) و دور دوم این انتخابات شش ماه مه (16 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.