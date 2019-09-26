ترافیک پرحجم در محور هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در هر رو مسیر محور هراز پر حجم اما روان در جریان است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران افزود: ترافیک در محورهای امام رضا(ع) ، فیروزکوه و آزادراه حرم تا حرم نیز به صورت عادی و روان در جریان است.

وی با بیان این که پیش بینی ترافیک سنگین برای جمعه عصر در محورهای شمالی را نداریم، افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و پایان فصل تابستان ترافیک سنگین در محورهای شمالی پیش بینی نمی شود.