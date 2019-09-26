کاشت۱/۵ میلیون اصله درخت در کمربند سبز جنوبی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی توسعه درختکاری و شبکه آبیاری در عرصههای کمربند سبز جنوبی مشهد بعدازظهر امروز با حضور محمدرضا کلائی، شهردار مشهد، قاضی فرزاد بهشتی، دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسانرضوی و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
در این مراسم مهدی یعقوبی، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: عملیات اجرایی کمربند سبز از سال ۷۴ با مشارکت دولت و محیطزیست آغاز شد و تا سال ۸۴، ۴۹۰ هکتار پیشرفت داشت. ۶۰ درصد از اعتبارات توسعه عملیات کمربند سبز از سوی شهرداری مشهد و ۴۰ درصد از طرف محیط زیست به صورت دولتی است.
وی افزود: از سال۸۴ پروژه کمربند سبز، تماما بر اساس اعتبارات شهرداری انجام شد. بیش از سه هزار هکتار درختکاری داشتیم و دو هزار ۷۷۰هکتار از کمربند سبز با حدود ۱/۵ میلیون اصله درخت، سبز شد.
یعقوبی ادامه داد: یکی از دغدغههای ما برای این مجموعه، استفاده از گونههای گیاهی است که احتیاج به آبیاری کمی داشته باشد، لذا بیش از ۷۵ درصد کمربند سبز را گونههای گیاهی کمآبی همچون ارس، پسته کوهی و...تشکیل میدهد.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، در مورد لولهکشی آب کمربند سبز، گفت: بیش از ۱۰ مخزن در عرصه کمربند سبز جنوبی وجود دارد که حدود ۱۶ کیلومتر لولهکشی آب صورت گرفته است که هشت کیلومتر آن از سمت بلوار لادن و هشت کیلومتر باقیماند از سمت هفت حوض بوده است. برای ایجاد منبع آب پایدار تسویه خانههایی ایجاد شده که از آن جمله میتوان به تسویه خانه فاضلاب سیدی که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه دو خط انتقال دیگر نیز در حال اجرا میباشد، اظهار کرد: این دو خط در محدوده منطقه دلاوران و بلوار نامجو قرار دارد که آب را به کمربند سبز میرساند.
یعقوبی از توسعه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هکتاری کمربند سبز در سال جاری خبر داد و گفت: از محدوده بلوار لادن تا تقاطع بلوار ناصری، ضلع شمالی و جنوبی بلوار لادن، به طور کامل درختکاری خواهیم کرد. جمعا ۱۹ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه تخمین زده شده که قرار است اوایل نیمه سال آینده، این پروژه اتمام و به بهرهبرداری برسد.
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