تشریح ابعاد مختلف دفاع مقدس رسالت مسئولان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی بعدازظهر پنج شنبه در مراسم یکمین سالگرد شهادت شهید خردسال حادثه تروریستی اهواز ، محمد طاها اقدامی که در روستای ازان از توابع شهرستان میمه برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های معنوی شهرستان میمه اظهار داشت: مردم این شهرستان بیش از ۱۵۰ شهید تقدیم انقلاب کرده اند.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: اگر سرنوشت محمد طاها اقدامی این گونه رقم نمی خورد شاید این شهید خردسال چند سال دیگر راهی مدرسه می شد.

امام جمعه میمه بیان داشت: محمدطاها با این اقدام سخیف دشمن در دستان مادرش به لقا الله پیوست که البته صحنه ای از این پلیدی های دشمن با روایت تصویر به جهان مخابره شد.

وی با اشاره به اینکه شهدای دفاع مقدس در دفاع از تمامیت ارضی سر از پا نشناختند، بیان داشت: دفاع مقدس یک الگو برای دیگر کشورهاست؛ جوانانی با روحیه انقلابی به میدان مبارزه با دشمن رفتند و برای ما عزتی جاودان را به یادگار گذاشتند.

طباطبایی تصریح کرد: امروز دشمن مدل جنگ با ایران اسلامی را تغییر داده و دین، فرهنگ و اقتصاد ما را مورد هدف قرار داده است.

وی گفت: رسالت امروز مسئولان آن است که ابعاد جنگ را به درستی برای جوانان تشریح و فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه نشر دهند.