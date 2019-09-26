درخواست دولت انگلیس برای تعطیلی پارلمان با شکست مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوتنیک، پارلمان انگلیس که از ساعاتی پیش برای بحث و بررسی پیرامون برگزیت نشست تشکیل داده بود، دقایقی پیش درخواست دولت این کشور مبنی بر توقف کار پارلمان در هفته آینده را رد کرد.

نمایندگان پارلمان انگلیس با ۳۰۶ رأی مخالف در برابر ۲۸۹ رأی موافق درخواست دولت این کشور را رد کردند.

بر این اساس، وعده بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس برای خروجِ بدون توافق از اتحادیه اروپا با عدم تعطیلی پارلمان با چالش های فراوانی مواجه خواهد بود.

این در حالی است که پیشتر بر اساس درخواست نخست وزیر انگلیس و موافقت ملکه این کشور، ۱۶ روز پارلمان انگلیس تعطیل شده بود؛ اما چند روز پیش دیوان عالی انگلیس با صدور حکمی تاریخی، تصمیم دولت بوریس جانسون درباره تعلیق پارلمان را غیرقانونی اعلام کرده بود.