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۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۴۱

به مناسبت هفته دفاع مقدس

دو طرح انتقال آب کشاورزی در طارم قزوین افتتاح شد

دو طرح انتقال آب کشاورزی در طارم قزوین افتتاح شد

قزوین- به مناسبت هفته دفاع مقدس در مراسمی با حضور مسئولان استانی دو طرح انتقال آب کشاورزی در طارم سفلی از توابع استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس عصر پنجشنبه درمراسمی با حضور سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان،  داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، علی فرخ زاد معاون عمرانی استانداری، محمد شفیعی فرماندار شهرستان، سرهنگ برین فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان و حاجی ملکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین حضور داشتند دو طرح  انتقال آب کشاورزی در روستاهای بخش طارم سفلی از توابع شهرستان قزوین افتتاح شد.

این  پروژها شامل طرح انتقال آب کشاورزی روستاهای عباس آباد و حصار دهستان چوقور بود.

کانال بتنی عباس آباد باابعاد ۴۰×۴۰، بطول دو کیلومتر با اعتبار ۲ میلیارد ریال و کانال بتنی حصار با ابعاد ۲۵×۲۵، بطول یک کیلومتر و با اعتبار ۹۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.
 

کد مطلب 4729739

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