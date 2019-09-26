دو طرح انتقال آب کشاورزی در طارم قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس عصر پنجشنبه درمراسمی با حضور سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان، داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، علی فرخ زاد معاون عمرانی استانداری، محمد شفیعی فرماندار شهرستان، سرهنگ برین فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان و حاجی ملکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین حضور داشتند دو طرح انتقال آب کشاورزی در روستاهای بخش طارم سفلی از توابع شهرستان قزوین افتتاح شد.

این پروژها شامل طرح انتقال آب کشاورزی روستاهای عباس آباد و حصار دهستان چوقور بود.

کانال بتنی عباس آباد باابعاد ۴۰×۴۰، بطول دو کیلومتر با اعتبار ۲ میلیارد ریال و کانال بتنی حصار با ابعاد ۲۵×۲۵، بطول یک کیلومتر و با اعتبار ۹۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

