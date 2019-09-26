طاها اقدامی نماد استقامت و لبیک یا حسین ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی عصر پنج شنبه در مراسم یکمین سالگرد شهادت شهید خردسال حادثه تروریستی اهواز ، محمد طاها اقدامی که در روستای ازان از توابع شهرستان میمه برگزار شد، اظهار داشت: خداوند بعد از شهادت یک فرد دو محبت را هدیه می کند اول محبت به آن که وی را نزد خود می برد و دوم لطف به نزدیکان شهید که در این عالم آنها را نگه می دارد.

وی تصریح کرد: هر اتفاق بزرگ که در حیات بشری رخ می دهد از سر محبت خاص خداوند به انسانهاست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به حادثه روز عاشورا بیان داشت: در عاشورا هر چه می گذشت برای سید الشهدا سخت تر بود، چون اصحاب حضرت سید الشهداء مقابل چشمانش به درجه رفیع شهدات نائل می شدند و خداوند امام حسین(ع) را مقرب تر کرد.

قمی در ادامه با اشاره به رشادتهای شهدای دوران دفاع مقدس تصریح کرد: ملت ایران اسلامی ملتی سرافراز است که همواره افتخار آفرینی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: بسیاری اعتراض می کنند که چرا ۳۱ شهریور را جشن می گیرید که باید در جواب به آنها گفت که ما دفاع از ایران اسلامی را از این روز آغاز کردیم و به همین مناسبت آن را باید جشن گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود بیان داشت: مادر شهیدی که اهل استقامت بوده است و پای شهادت فرزندش ایستاده است محبوب حضرت حق است؛ این مادران شهدا بودند که باعث شدند که سر ملت ایران در برابر دشمنان خم نشود.

وی ادامه داد: این ملت سربلند نزد خداوند مقرب است چراکه خداوند عالم محبتهای خاص خود را به ما هدیه داده است.

قمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه خداوند همواره محبتهای خاص خود را نصیب حال ملت ایران کرده است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در جلسه ای که اخیرا با خانواده شهدا داشتیم، پیراهن شهید طاها اقدامی را بوسیدند و فرمودند این شهید حتما برای ما عزیز و نماد استقامت است.