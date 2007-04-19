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۳۰ فروردین ۱۳۸۶، ۲۰:۳۵

نماینده مردم شهرستان استهبان در مجلس شورای اسلامی

مردم استهبان فارس خواستار توسعه را ههای ارتباطی این شهرستان هستند

شیراز - خبرگزاری مهر : نماینده مردم شهرستان استهبان در مجلس شورای اسلامی گفت:مردم شهرستان استهبان خواستار توسعه راه های ارتباطی این شهرستان از جمله محور استهبان به نی ریز هستند .

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود امینی  عصر امروز در مراسم دیدار رئیس جمهور با مردم شهرستان استهبان افزود: این شهرستان قابلیت تبدیل به بک منطقه نمونه گردشگری رادارد که در این خصوص به کمک های رئیس جمهور و هیات دولت نیازمندیم..

 

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان این منطقه از ریاست جمهور تقاضای بخشش سود های بانکی و دیر کرد وام های خود را دارند که در این مورد نیز به کمک های هیات دولت چشم دوخته اند.

 

نماینده مردم استهبان در مجلس شورای اسلامی از تولید سالانه یک تن زعفران معطر در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: در صورت حمایت های بیشتر هیات دولت ازاستهبان می توان شاهد پیشرفت و توسعه روز افزون این شهرستان بود.  
کد مطلب 472976

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