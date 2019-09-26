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۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۱۱

وزیر صمت:

صنعت خودروسازی کشور بومی شود

صنعت خودروسازی کشور بومی شود

بم - وزیر صمت گفت: توجه به ظرفیت ها و توان ساخت داخلی منجر به خودکفایی در زمینه خودروسازی می شود و همگان برای بومی کردن این صنعت باید پای کار بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در بازدید از شرکت های خودروسازی ارگ جدید بم اظهار کرد: همگان باید برای افزایش رونق تولید در کشور به ویژه تولید خودرو کمک کنند.

وی با اشاره به برگزاری نشست با خودروسازان ادامه داد: در این جلسات مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و تلاش می شود که در راستای رساندن ظرفیت تولید به بالاترین سطح اقدام کنیم.

رحمانی با اشاره به اینکه در خوروسازی های سطح کشور قطعات خودورها باید بومی سازی شود، افزود: هم اینک در زمینه ساخت مودم های مخابراتی به خودکفایی رسیده ایم و باید از این ظرفیت در کشور استفاده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات خودروسازان واردات قطعات الکترونیک خودروهاست.

وی ادامه داد: توجه به ظرفیت ها و توان ساخت داخلی منجر به خودکفایی در زمینه خودروسازی می شود و همگان برای بومی کردن این صنعت باید پای کار بیایند چرا که قطعا رونق تولید را به دنبال دارد.

کد مطلب 4729763

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ماشینهای ایرانی بشدت طراحی ضعیف و از رده خارج دارن . باید طراحی جذاب باشه

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