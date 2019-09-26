به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با مسئولان و اعضای انجمن خیرین مسکن‌ساز که در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: انگیزه امام حسین(ع) از قیام عاشورا نان، مال و مادیات نبود بلکه ایشان با انگیزه معنوی به قیام پرداختند.

وی افزود: انگیزه امام حسین(ع) از قیام عاشورا احیای دین خداوند متعال بود به همین علت جان، مال و همه زندگی خود را در این مسیر فدا کردند.

امام جمعه قم گفت: انجمن خیرین مسکن‌ساز در راستای رفع یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم درحال تلاش است که این اقدام قابل تقدیر است.

وی با اشاره به وظایف، ممنوعیت‌ها و مجوزهایی که نهادها برای انجام برخی از عملکردهای مبتکرانه بر اساس وظایفشان دارند، افزود: انجمن خیرین مسکن‌ساز باید در ساز و کار خود به عملکردهای مبتکرانه نگاهی ویژه داشته باشند.

آیت الله سعیدی تأکید کرد: نهادهایی که برای رضای خداوند متعال و از روی علاقه تشکیل می‌شود امکان نوآوری و ابتکار را دارند که این نوآوری‌ها و ابتکارها موجب پیشرفت و موفقیت آنها خواهد شد.

وی گفت: تسهیل در روند فعالیت‌های انجمن خیرین مسکن‌ساز نیازمند انجام هماهنگی‌هایی در سطح ملی است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به لزوم همکاری میان مسئولان ملی با خیرین مسکن‌ساز افزود: با افزایش این همکاری، انجمن خیرین مسکن ساز می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های ملی اقدامات گسترده‌تری را در راستای کمک به نیازمندان انجام دهند.