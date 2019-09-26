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۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۱۸

پس از باخت به سپاهان؛

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: کالدرون باید جوابگوی شکست باشد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: کالدرون باید جوابگوی شکست باشد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران گفت: سپاهان روی دو اتفاق گل زد و شانس دیگری نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاریفرد پس از شکست دو بر صفر سپاهان برابر پرسپولیس گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و حتی می توانستیم برنده این دیدار باشیم اما بازیکنان ما از موقعیت های به دست آمده به خوبی استفاده نکردند.

وی در خصوص گل های زده شده توسط سپاهان اصفهان هم گفت: سپاهانی ها روی دو اتفاق دو گل به ما زد اما در طول بازی کاملا ما بر بازی مسلط بودیم.

انصاریفرد در پاسخ به این پرسش که آیا برد در دربی علت اصلی شکست شما بود، گفت: شکست برابر سپاهان هیچ ربطی به برد دربی نداشت و باز هم می گویم سپاهان با گل های اتفاقی ما را شکست داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نتوانستید به گل دست پیدا کنید، گفت: این موضوع را باید سرمربی تیم پاسخگو باشد نه من.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید هفته های بعد جبران می کنیم و به پیروزی دست می یابیم.

کد مطلب 4729766

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
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      پاسخ
      سپاهان دو تا اتفاقی زد شما تو دربی غیر اتفاقی زدید خورد به تیر و پشت و ... خجالت هم خوبه

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