به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر امروز پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی ماشین سازی تبریز با شاهین شهرداری بوشهر که با برتری تیم تبریزی به پایان رسید گفت: بازی سختی داشتیم و خوشحالم که سه امتیاز را کسب کردیم.

خطیبی ادامه داد: با همت و غیرت بازیکنان جوان‌مان سه امتیاز ارزشمند کسب کردیم. شایسته این پیروزی بودیم. البته در ۳۰ دقیقه اول نباید با پنالتی به گل می رسیدیم چراکه موقعیت های خیلی خوبی داشتیم و باید آنها را گل می کردیم.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز تلاش بازیکنان جوان تیمش را ستود و کسب سه امتیاز خانگی را ارزشمند قلمداد کرد.

وی دلیل عدم استفاده از موقعیت های گلزنی توسط بازیکنان تیمش را به جهت نداشتن تمرکز و بی‌دقتی دانست و افزود: به هرحال امروز خوب بودیم و به بازیکنانم خسته نباشید می گویم.

خطیبی با تاکید بر اینکه امروز تیمش باهوش‌تر بازی کرده است، ادامه داد: امروز با تمرکز بالاتر توانستیم از موقعیت‌ها بهره ببریم و پیروز شویم.

وی با بیان اینکه تیمش بازهم برخی ضعف ها دارد، گفت: تلاش می‌کنیم نقاط ضعف را برطرف کنیم تا زحمات بازیکنان هدر نرود. در نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی که ایجاد کردیم، بازیکنان توانستند خواسته‌های ما را انجام دهند.

وی در خصوص تیم شاهین بوشهر نیز گفت: درست است که شاهین شهرداری نتیجه دلخواهش را نگرفته، اما تیم خوبی است. عبدالله ویسی در این تیم خوب کار کرده است و او یک مربی خوب و باشخصیت است و برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.

خطیبی در خصوص اظهارات عبدالله ویسی مبنی بر شکست عمدی بازیکنان تیمش نیز گفت: ویسی دوست من است و حرف‌هایش برایم قابل احترام است ولی این بازی ۶ امتیازی بود و حریف هم زخم‌خورده بود چراکه در بازی قبلی‌اش باخته بود و ما امروز کسب سه امتیاز هدف اصلی مان بود.

سرمربی ماشین‌سازی ادامه داد: گل اولی که دریافت کردیم، روی اشتباه خودمان بود. شادی برای بازی با شاهین تا فردا است و امیدوارم با تمریناتی که انجام می‌دهیم، در آینده بهتر کار کنیم. در چند بازی نتیجه نگرفتیم، اما آنهایی که بازی تیم ما را می‌بینند، راضی هستند.

وی در خصوص تصمیم های داور این بازی نیز گفت: کلاس داوری گفته بودند که اگر خطایی رخ بدهد، می‌توان بازی را سریع شروع کرد ولی داور سوت زد. در کل نمی خواهم درباره داوری حرف بزنم.

خطیبی با اشاره به اینکه تلاش‌مان این است که مشکلات را برطرف کنیم، افزود: در بازی امروز از چند بازیکن امید استفاده کردیم که عملکرد خیلی خوبی داشتند و از آنها رضایت دارم، روز گذشته مسیح زاهدی و فرید بهزادی دچار مشکل شدند و کار ما را سخت کردند.

وی ادامه داد: مصدومیت‌های بازیکنان کارم را سخت می کند. بعداز باختی که به پیکان داشتیم کارمان سخت شده بود. کادر فنی و مسئولان باشگاه در این هفته خیلی به ما کمک کردند و ما هم تلاش کردیم تا روی مسائل فنی و روحی تیم کار کنیم.

خطیبی ادامه داد: وقتی تیمی پس از یک باخت سنگین بتواند یک نتیجه خوب کسب کند، قابل توجه است.

سرمربی ماشین‌سازی در خصوص نیمکت نشینی حامد لک و اشتباهاتی که این دروازه بان در بازی قبلی این تیم داشت اظهار داشت: در بازی گذشته یک باخت دور از انتظار داشتیم و زمان به اندازه کافی در اختیار نداشتیم تا لک را به شرایط قبلی‌اش برسانیم. هم لک و هم حیدری‌نیا دروازه‌بان اول ما هستند و تلاش می کنیم تا لک از نظر روحی و روانی آماده بازی شود.

دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و شاهین بوشهر از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار شد و این دیدار در پایان با نتیجه چهار بر دو به نفع تیم ماشین سازی به پایان رسید.