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۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۰۹

مهدی کیانی:

درگیری‌ها طبیعی بود/ پرسپولیس نمی‌خواست بازنده باشد

درگیری‌ها طبیعی بود/ پرسپولیس نمی‌خواست بازنده باشد

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان گفت: درگیری ها همیشه در دیدار سپاهان و پرسپولیس وجود دارد و این یک امر طبیعی در این دیدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی پیگیری شد که طی آن تیم سپاهان با نتیجه ۲ بر صفر حریف مدعی خود را شکست داد. کی روش استنلی(۸۱) و امیر محبی(۸۵) برای سپاهان گل زدند.

مهدی کیانی بعد از این بازی گفت: بازی قابل قبولی را مردم تماشا کردند و فکر می کنم از دیدن این دیدار لذت بردند.

وی تاکید کرد: ما تمرینات ویژه ای را برای این دیدار انجام داده بودیم و تنها هدف مان برد بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: ما کاملا پرسپولیس را آنالیز کرده بودیم و می دانستیم از این دیدار چه می خواهیم و خوشبختانه دو ضربه زیبا باعث شد دروازه پرسپولیس باز شود.

کیانی در مورد درگیری هایی که در این بازی اتفاق افتاد، گفت: همیشه بازی سپاهان و پرسپولیس از این درگیری ها زیاد دارد و این موضوع کاملا طبیعی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد داوری هم خوب بود و اعتقاد دارم توانست بازی را مدیریت کند.

کد مطلب 4729799

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