تکیه به نیروهای جوان تنها راه برون رفت از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه پنجشنبه در همایش اربعین حسینی در بابلسر ، گفت : تلاش دشمن در جهت ایجاد شکاف بین مردم و روحانیت یک طرح شکست خورده است و این پیوند روز به روز مستحکم تر می کند.

وی ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سیدالساجدین حضرت امام زین العابدین (ع) و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان و رزمندگان ایران اسلامی و هفته دفاع مقدس ، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن اربعین سالار و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران عاشورایی ایشان و مصیبت و اسارت آل الله (ع) هستیم و مهم ترین شاخصه اهل بیت (ع) ظلم ستیزی و پایداری و مقاومت بود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه اربعین حسینی زمینه و مقدمه ظهور امام عصر (عج) است ، افزود: پایه گذار اربعین حسینی خود اهل بیت ( ع) بودند و امروز اربعین یک اجتماع عظیم بشری است که چشم جهانیان را به خود محو کرده است و باید تلاش کنیم این اجتماع و فرهنگ مقاومت همواره جهانی بماند.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتهام زنی سران کشورهای استکباری جهان و برخی هم پیمانان اروپایی آنان در مجامع سازمان ملل ، تصریح کرد: ایران اسلامی راه انبیاء و اولیای الهی را با فرهنگ مقاومت و ایستادگی ادامه خواهد داد و تنها راه حل برون رفت از مشکلات کشور تمسک به نصرت الهی و اهل بیت (ع) و اعتماد به نیروی جوان و داخل کشور است نه به لبخند و نگاه مستکبران عالم .

عضوشورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه سخنان خود به نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی و چهل سال عمر پر برکت این نظام اشاره و تاکید کرد: مهم ترین رسالت روحانیون ترویج معارف الهی و دینی در جامعه است و هر جا پیوند مردم و روحانیت مستحکم تر و همدلی ها بیشتر شد نقشه شوم دشمنان به شکست منتج شد و این پیوند میان مردم و روحانیت ناگسستنی است .

استاد حوزه های علمیه و دانشگاه های مازندران در بخش پایانی سخنان خود به جانفشانی ها و ایثارگری های رزمندگان غیور ایران اسلامی در دوران انقلاب و دفاع مقدس و حوادث پس از آن اشاره و خاطر نشان کرد: امروز امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی مرهون مجاهدت های شهیدان و رزمندگان و ایثارگران ایران اسلامی است و بواسطه شهداء است که امروز مسیر کربلا و پیاده روی اربعین اینگونه در جهان خودنمایی می کند.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در پایان با تقدیر از فعالیت های مجاهدانه مبلغان وبا اشاره به اهمیت تبلیغ و کار فرهنگی و تبلیغی در این برهه از زمان ، بیان داشت : روحانیت همواره در تاریخ انقلاب اسلامی خوش درخشیده است و باید این اثرگذاری و مردمی بودن و انقلابی بودن را در خود تقویت کنیم و در همه بخش های مختلف کشور اثرگذار باشیم و این امر محقق خواهد شد اگر مجاهدانه در راه دین خدا تلاش و همت کنیم.