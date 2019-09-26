۲۰ هزار گیلانی از مناطق عملیاتی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصطفی‌پور پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمان ستاد راهیان نور گیلان در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) سپاه قدس این استان برگزار شد با بیان اینکه راهیان نور یک کار میدانی و فرهنگی است، اظهار کرد: راهیان نور یک فناوری فرهنگی است که تاثیر بالایی در جامعه دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه راهیان نور توانایی انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت را به نسل جدید دارد، افزود: رشادت‌های رزمندگان باید نسل جدید منتقل می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه حادثه سیل امسال بر روی سفرهای راهیان نور تاثیرگذار بوده است، گفت: به دلیل مشکلات به وجود آمده در خوزستان به دلیل سیل، تعداد سفرهای ما به مناطق دوران دفاع مقدس کاهش پیدا یافته است.

مصطفی‌پور با اشاره اینکه در سال گذشته حدود ۲۰ هزار گیلانی به مناطق راهیان نور اعزام شدند، تصریح کرد: از این تعداد سه هزار و ۴۴۶ نفر از مناطق راهیان غرب و شمال غرب بازدید کردند.

وی با بیان اینکه پس از اربعین کار راهیان نور دانش آموزی آغاز خواهد شد، افزود: در پایان سال راهیان نور عمومی شروع خواهد شد و امیدواریم امسال تعداد افراد بیشتری را به سرزمین های نور اعزام کنیم.