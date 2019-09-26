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۴ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۲۷

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی؛

توجه به حوزه جوانان در سال های اخیر مغفول مانده است

توجه به حوزه جوانان در سال های اخیر مغفول مانده است

اراک- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: در سال های اخیر توجه به حوزه ی جوانان استان مغفول مانده و باید در این رابطه اقدامات لازم انجام پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد سجادی روز پنج شنبه در جلسه هیات اندیشه ورز جوان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: همواره  حوزه  جوانان را آسیب هایی نظیر اعتیاد، بیکاری و...  تهدید می کند و باید بتوان با هم فکری برای رفع این مشکلات گام هایی را برداشت.

وی ادامه داد: اگر احتمال دهیم که موازی کاری در حوزه جوانان وجود دارد، مسیر ها انحرافی بوده است و به اقدامات خوبی در این حوزه دست پیدا نکرده ایم.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: در بخش برون سپاری فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان ۳۶ همایش حول سه محور سلامت، حقوق شهروندی و بزرگداشت مفاخر استان در قالب تشکل ها در شش ماهه دوم سال جاری برگزار می‌شود.

سجادی بیان کرد: در هر کارگروهی که در استان تشکیل می‌شود حداقل دو نماینده از سمن حوزه جوانان در کارگروه حضور پیدا کند و در شهرستان ها که مشابه جلسات استان برگزار می شود نیز نماینده سمن ها می تواند حضور پیدا کند.

وی افزود: به منظور ساماندهی جوانانی که در حوزه موسیقی در پارک ها فعالیت می کنند ، ایجاد پارک هنرمندان در مرکز استان در دستور کار است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاندار مرکزی تاکید کرد: از جلسات آینده موضوعات حوزه جوانان باید بر اساس اولویت مورد بررسی قرار گیرد.

براساس گزارش مهر، در این جلسه جوانان به ارایه نقطه نظرات خود در حوزه جوان  از قبیل آموزش آسیب های اجتماعی توسط جوانان، جمع آوری ایده ها به صورت اتاق فکر، بررسی مشکل ها بر اساس اولویت، تامین امکانات مناطق کم برخوردار برای جوانان و...  پرداختند.

کد مطلب 4729835

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