لزوم ایجاد جاذبه در اطراف پروژه های گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان عصر پنجشنبه در ادامه سفر خود به کرمان از پروژه‌های سرمایه‌گذاری همچون رستوران یخی، پارک آبی و... بازدید کرد.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در حاشیه این بازدید بیان داشت: در نزدیکی این پروژه‌ها بهتر است جاذبه‌های گردشگری ایجاد شود.

وی افزود: پروژه‌های ویژه گردشگری باید مورد حمایت دستگاه‌های مرتبط قرار گیرند.

وی گفت: استان کرمان دارای آثار تاریخی و طبیعی فراوانی است که شرایط لازم برای ثبت ملی را دارند.

در ادامه وی ضمن بازدید از بنای تاریخی باغ شاهزاده ماهان به منحصر به فرد بودن این بنای تاریخی اشاره کرد و یادآور شد: ایده ایجاد مجموعه فرهنگسرای امام در تهران از باغ شاهزاده ماهان گرفته شده است.

مونسان تصریح کرد: سیستم روشنایی این بنای تاریخی باید با برنامه‌ریزی و رعایت اصول انجام شود.

همچنین مونسان بعد از ظهر امروز مرکز بوم گردی عمارت نعمت‌الله را افتتاح کرد.

وی به ارتباط بوم‌گردی‌ها با دفاتر مسافرتی اشاره کرد و افزود: ورود تورهای گردشگری موجب رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی گفت: شهر ماهان دارای ظرفیت‌های زیادی در بخش گردشگری است.

مونسان تصریح کرد: از ظرفیت‌های گردشگری موجود می‌توان برای جذب گردشگر به سمت کرمان و سپس شهر ماهان استفاده کرد.