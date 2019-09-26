هدف از برگزاری جشنواره ایل سنگسر معرفی کل استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور عصر پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ملی ایل سنگسر به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه جشنواره ملی ایل سنگسر صرفاً معرفی مهدی‌شهر نیست، ابراز داشت: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی کل استان با محوریت ایل سنگسر است لذا باید نگاه ملی در برگزاری مطلوب جشنواره وجود داشته باشد.

وی ضمن بیان اینکه امسال هفت جشنواره ملی در کشور برگزار خواهد شد، افزود: با توجه به برگزاری جشنواره ملی ایل سنگسر در استان سمنان بر این اساس اعضای شورای سیاست‌گذاری با امضای استاندار تعیین شدند و کار حاکمیتی است و همه باید در اجرای مطلوب این برنامه تلاش کنند.

لزوم بسیج کردن نیروهای شهرداری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه مسائل و مشکلات پیش روی جشنواره باید با هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود، ابراز داشت: به‌منظور تأمین امنیت جشنواره، هماهنگی لازم با نیروی انتظامی و فرمانداری مهدی‌شهر صورت گرفته است و درصورتی‌که نیاز فراتر از حد شهرستان باشد می‌بایست مباحث در جلسه شورای تأمین استان طرح و بر اساس آن تصمیم اتخاذ خواهد شد.

خجسته‌پور بابیان اینکه شهرداری مهدی‌شهر و شهمیرزاد پیرامون در اختیار قرار دادن نیروهای خدماتی اقدامات لازم معمول را باید انجام دهند، تصریح کرد: شهرداری سمنان نیز تعامل لازم برای برگزاری جشنواره با در اختیار قرار دادن خودروهای حمل‌ونقل باید به انجام برساند.

وی ضمن بیان اینکه در برگزاری جشنواره باید از سوی اداره کل میراث فرهنگی با مدیران حوزه زیرساخت در جهت تأمین آب، برق و گاز و امکانات موردنیاز هماهنگی لازم صورت گیرد، افزود: در راستای اخذ تائید و استعلام برای گروه‌های اجرایی مراسم هماهنگی لازم با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید انجام شود.

پیش بینی بازدید ۱۰۰ هزار نفر از جشنواره

دبیر جشنواره ملی ایل سنگسر نیز بابیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بالغ‌بر١٠٠ هزار نفر از این جشنواره بازدید کنند، ابراز داشت: برپایی نمایشگاه‌های تخصصی به‌خصوص درزمینهٔ فرش، اجرای مراسم شاد و متنوع، آئین‌های سنتی، موسیقی، نشست صمیمی مردم و مسئولان، حضور پررنگ ایلات و عشایر و غیره از برنامه‌های این جشنواره خواهد بود

منصور بیرقی اضافه کرد: رژه گروه‌های عشایری، نمایش ماشین‌های آفرود، رونمایی از نمایشگاه صنایع‌دستی، پرواز پاراگلایدر، مسابقات اسب‌دوانی، نشست تخصصی در مورد دست بافته‌ها، جنگ شبانه، جشنواره غذا و غیره از دیگر برنامه‌های این جشنواره محسوب می‌شود.