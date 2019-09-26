می دانستیم استقلال چه می خواهد/ می توانستیم پیروز بازی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان شامگاه پنج شنبه در نشست خبری پس از تساوی تیمش در برابر استقلال تهران، از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه چند هفته‌ای هست که از عملکرد تاکتیکی تیمم راضی هستم؛ ما از سیستم ۳-۵-۲ استقلال خبر داشتیم و می‌دانستیم که از بازی چه می‌خواهند.

وی با بیان اینکه ممکن بود پیروز بازی شویم افزود: اگر ارسلان مطهری در دقایق پایانی دقت می‌کرد می‌توانستیم گل سوم را نیز بزنیم و پیروز شویم.

منصوریان گفت: خدا را شکر سربازهای ما به تیم بازگشته‌اند و از هفته‌های آینده کم کم از آن‌ها نیز استفاده خواهیم کرد.

سرمربی سبزپوشان نصف‌جهان از بازگشت خلعتبری به این تیم ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشحالی دیگر ما بازگشت خلعتبری به ذوب‌آهن است که توانایی عوض کردن جریان بازی را نیز دارد.

وی درباره وضعیت سربازهای این تیم بیان کرد: ما به این ۳ سرباز آسیب رسانده‌ایم چرا که آن‌ها به بازی‌های آسیایی بردیم و سپس ۱۵ روز آن‌ها را نداشتیم. بازیکن که نمی‌تواند دوبار بدنسازی کند! امیدوارم شرایط بدنی سربازها و نیز خلعتبری به حد ایده‌آل خود برسد و ما وضعیت بهتری پیدا کنیم.

در نوار تساوی‌ها نخواهیم ماند

منصوریان درباره عدم پیروزی تیمش در بازی ‌ها خاطرنشان کرد: ما روندی رو به جلو در پیش گرفته ایم و من به بچه‌ها گفتم باخت به سایپا بایستی آخرین باخت ما باشد.مطمئنا در این نوار تساوی‌ها نخواهیم ماند و بازیکنان جوان باید تجربه پیدا کنند. ما از ۹ صبح تا ۱۰ شب تلاش می‌کنیم تا نیم‌فصل را از دست ندهیم.

وی مجددا با اشاره به سیستم ۳-۵-۲ استقلال درباره روند بازی افزود: کادر فنی استقلال گفته بود ما با ۲ مهاجم بازی خواهیم و همین کار را نیز کرد و مانیز هدفمان ایجاد فشار روی دروازه استقلال بود ولی زمانی که در متن بازی قرار می‌گیرید، اتفاقات دیگر هم ممکن است رقم بخورد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن با بیان اینکه از فاز دفاعی خوشش نمی‌آید، افزود: زمانی که فشار بر روی تیم حریف باشد، بر روی خط دفاعی تیم خودتان فشار وارد نمی‌شود. در بازی اخیر نیز هنوز اتفاق نیافتاده است که ما یک بر صفر پیش بیافتیم وگرنه در این صورت ما با توجه به فشاری که به تیم حریف وارد خواهیم کرد حریف نمی‌تواند فشاری به تیم ما وارد کند.

وی بازگشت خود به دوران ورزشی را مدیون ذوب‌آهن دانست و ادامه داد: ذوب‌آهن به من یاد داد که عقب نشینی نکنم و سال گذشته یکی از بازیکنانم با لهجه شیرین اصفهانی به من گفت اگر کنار خط بودید به استقلال نمی‌باختیم. من پیش از این زمانی که مقابل استقلال قرار می‌گرفتم از روی نیمکت بلند نمی‌شدم اما دیروز احساس کردم که شاید روی نیمکت نشستن من، اطمینان و انرژی را از تیم من سلب کند.

در مورد وضعیت تیم استقلال صحبتی نخواهم کرد

منصوریان در پرسشی پیرامون وضعیت استقلال بیان کرد: در مورد وضعیت تیم استقلال صحبتی نخواهم کرد.

وی با تشکر از مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن افزود: ما تیم چندان گرانی نیستیم و ۱۵ تیم به نام ذوب‌آهن فعالیت می‌کنند که مثل یک زنجیر به هم گره خورده‌اند. ما در مسیری قرار داریم که اگر به موقع از ما حمایت شود، از تیمی که در نفت تهران داشتم نیز بهتر خواهیم شد.

سرمربی ذوب‌آهن از کیفیت بالای این تیم گفت و ادامه داد: من در ذوب‌آهن‌دغدغه‌ای ندارم چراکه تیم باکیفیتی داریم ولی ما تیم ما و حتی خود من امسال دریافتی نداشتیم؛ به گفته حدادی‌فر اصفهانی‌ها معمولا به کسی بدهکار نمی‌مانند و نه کمیته انضباطی از ما طلب دارد و نه بازیکن و مربی.

وی پیرامون داوری دیدار استقلال و ذوب‌آهن افزود:من بار مسئولیت تیم خود را به گردن داور نمی‌اندازم ولی بیژن حیدری یک استعداد است. او پزشک و تحصیلکرده‌ است و کاملا بر زمین مسلط بود و شکل داوری فوق‌العاده‌ای داشت. بازی امروز داوری مثل حیدری را می‌طلبد که شمه‌ای از علیرضا فغانی را نشان داد که با پرستیژ، خشک و بی‌رحم بازی کرد. من صحنه‌های آهسته را ندیدم ولی در کل اگر ما مربیان اجازه بدهیم داوران قضاوت خود را انجام دهند، آرامش بر بازی حاکم خواهد بود.

در بازی‌های آسیایی کسی جرئت حرف زدن درباره داوری را ندارد

منصوریان با بیان اینکه در بازی‌های آسیایی کسی جرئت حرف زدن درباره داوری را ندارد، ادامه داد: در ایران بر خلاف آسیا وقتی بازی تمام می‌شود، کل کشور کارشناس می‌شوند و برای هر بازی ۲۰ کارشناس صحبت می‌کنند. در اروپا نیز همین روند است و کسی درباره داور حرفی نمی‌زند ولی در ایران داوران مظلوم هستند.

وی با تاکید بر لزوم تمکین از داور خاطرنشان کرد: من همانطوری که قبلا نیز گفته ام باید در مور عددهایی که برای جرائمی در نظر گرفته می‌شود بازنگری صورت بگیرد و در این زمینه آبی و سبز و زرد و قرمز وجود ندارد. ما همه باید از داور تمکین کنیم. من یاد هست که زمانی که در نفت بودم یکی از بازیکنان ما در بازی پلی‌آف در عربستان حرکت تحریک‌آمیزی انجام داد و ۵۰۰۰ دلار جریمه شد.

سرمربی ذوب‌آهن از تصمیمات کمیته انضباطی حمایت کرد و افزود: از کمیته انضباطی تشکر می‌کنم که آستین بالا زده و همه را صدا می‌زند و از رئیس کمیته انضباطی می‌خواهم که عقب نشینی نکند و اگر قرار است سوت داوری را بگیرید، همه را صدا کنید.