به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی عصر پنجشنبه در نشست با هیئت رئیسه کانون خبرنگاران فومن در دفتر فرمانداری شهرستان فومن با اشاره به اینکه یکی از ارکان مهم مردم سالاری و دموکراسی مطبوعات آزاد است، اظهار کرد: معتقدیم قدرت باید مورد نقد و پالایش قرار گیرد که مطبوعات یکی از این ابزار است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت چارچوبهای قانونی از سوی رسانهها، افزود: نخستین و مهم ترین رسالت مطبوعات دنبال کردن اهدافی است که رفاه عمومی را ارتقا می دهد.
سرپرست فرمانداری فومن در ادامه با بیان اینکه رسانه باید در صورت مشاهده انحراف و اشتباه آن را به مسئول منتقل کند، گفت: متاسفانه گاهی اوقاف شاهد هستیم که رسانه از رسالت و مسیر اصلی خود فاصله گرفته و درگیر خط، جناح و گروه سیاسی می شود.
وی با اشاره به اینکه رسانه باید تلاش کند تا از آسیب و آفت دور باشد، تصریح کرد: از کلمه آزادی برداشتهای متفاوتی انجام می شود آزادی به این معنا است که اندیشهای که بر زبان آورده می شود باید یک منطقی داشته باشد آزادی به هر نوعی قابل قبول نیست باید در چهار چوب قانون باشد.
رضایی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از کارکردهای رسانهها ایجاد آرامش در سطح جامعه و پرهیز از هرگونه تشویش است، بیان کرد: مسئولان از نقد منصفانه و آزادی بیان استقبال کرده و به اندیشههای مخالف نیز احترام میگذارند.
وی با تأکید بر اینکه ملاک و معیار عملکرد رسانهها باید قانون باشد، ادامه داد: آموزش خبرنگاران باید به عنوان یک اصل مهم در ارتقای کیفیت فعالیتهای رسانهها مورد توجه قرار گیرد.
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