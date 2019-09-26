سپاه در همه حال کنار مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی در آیین افتتاح وبهره برداری از ۱۰۰۵پروژه عمرانی محرومیت زدایی سپاه در ایلام گفت: ریشه ما در بین مردم نهفته است و خودمان را از مردم می دانیم، نباید مردم با مشکلات دست و پنجه نرم کنند و تمام تلاش وهمت ما درآن است که بتوانیم به ملت خدمت کنیم.

وی اظهار کرد: مردم استان ایلام مرزنشینان وفادار و خادمان زائران حرم حسینی هستند، مردمانی که ثبات قدم و وفاداریشان در طول هشت سال دفاع مقدس به اثبات رسیده و نگذاشتند یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست دشمن بیفتد.

فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دشمنان ما از هیچ تلاشی برای ناکامی انقلاب دریغ نخواهند کرد افزود: تمام تلاش نظام در این است که مردم عزیز باشند اما در مقابل دشمنان ما تمایل دارند که ملت ایران ناتوان، فقیر وعقب مانده باشند.

سردار سلامی تصریح کرد: راز عبور ما از این شرایط سخت در چند کلام خداوند است ، آن هم این است که ازخیرات از یکدیگر پیشی بگیریم وبه یکدیگر کمک کنیم تا مشکلات را یکی پس از دیگری پشت سربگذاریم و قطعا سپاه پاسداران همه توان خود را در این راستا بکار خواهد گرفت.