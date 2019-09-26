محمودعباس اظهارات نتانیاهو درباره الحاق کرانه باختری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره الحاق بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین های اشغالی را محکوم کرد.

محمود عباس ضمن اعلام پایبندی به مشروعیت بین المللی و مبارزه با تروریسم گفت: تصمیم اخیر بنیامین نتانیاهو را مبنی بر الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی محکوم می‌کنیم و با تمام ابزارهای موجود و بدون توجه به نتایج آن، از حقوق خود دفاع خواهیم کرد.

عباس همچنین تهدید کرد که در صورت اجرایی شدن تصمیم نتانیاهو مبنی بر الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری از جمله دره اردن و شمال بحر المیت به سرزمین‌های اشغالی، تمام توافقنامه‌ها با اسرائیل را لغو خواهد کرد.

عباس ادامه داد: ما به قوانین و توافقنامه‌های بین المللی پایبند هستیم، ولی اسرائیل به هیچ توافقنامه‌ای پایبند نیست و جامعه جهانی باید این رژیم را به احترام به مشروعیت و قوانین بین المللی وادار کند. ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد و قدس پایتخت ابدی فلسطین باقی خواهد ماند.