عدم امکان ورود به دانشگاه های علوم پزشکی بدون طی مسیر قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در جمع مسئولان دانشگاه های کلان منطقه آمایشی ۷، گفت: تدابیر بسیار سختگیرانه ای برای شناسایی افرادی که با ارائه مدارک غیرواقعی قصد ورود به دانشگاه های علوم پزشکی کشور را دارند اجرا می شود و با این اقدامات امکان ورود دانشجو بدون طی مسیرهای قانونی به حوزه علوم پزشکی وجود ندارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای توسعه آموزش علوم پزشکی در کشور و اجرای برنامه های توسعه حوزه آموزش در بستر استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، گفت: در این برهه زمانی توجه به آموزش بیش از سایر دوره ها است و نقشه راه روشنی پیش روی مسئولان آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد.

وی گفت: ضروری است تا با استفاده از این فرصت گام های بلندی در زمینه ارتقای آموزش علوم پزشکی، که نهایتاً بسترهای ارتقای سایر حوزه های نظام سلامت را فراهم می کند، بردارند.

لاریجانی گفت: یکی از مسئولیت های جدی حوزه آموزش در دانشگاه ها پرداختن به بحث اخلاق پزشکی و تلاش در جهت احیای مباحث معنوی در جامعه دانشجویی و همچنین نهادینه سازی فرهنگ توجه به نجات جان انسانها از منظر معنویات و مسیر الهی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم بهره‌برداری از روش های نوین آموزشی در دانشگاه ها گفت: ضروری است تا مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی به بحث بین المللی سازی آموزش توجه ویژه ای کرده و با بسترهایی که در زمینه آموزش مجازی فراهم شده، از این فرصت استفاده و آموزش های مجازی را در علوم پزشکی گسترش دهند.

وی بر اهمیت ارتقای بدنه هیئت علمی دانشگاه ها تاکید و اظهار داشت: ایجاد کلان مناطق آمایشی فرصتی است تا دانشگاه های منطقه با استفاده از ظرفیت های یکدیگر و هم افزایی در این توانمندی ها گام های مهمی در توسعه آموزش بردارند.

لاریجانی با تاکید بر ارائه دروس در سطح منطقه و ایجاد گروه های آموزشی منطقه ای این امر را زمینه مهمی برای بهره برداری همه دانشگاه ها از ظرفیت های کل. منطقه بر شمرد و گفت: نقشه نیروی انسانی در سطح کشور طراحی شده و ضروری است تا این نقشه در سطح مناطق نیز طراحی شود.

وی ادامه داد: این امر باعث می شود با چشم اندازی هدفمند برای توسعه نیروی انسانی در کلان مناطق آمایشی، بسترهای تامین نیروی انسانی مناطق به صورت هماهنگ و یکپارچه فراهم شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به مسائل مطرح شده اخیر از قبیل شایعاتی دال بر فروش صندلی های پزشکی اشاره کرد و گفت: ورود دانشجو به دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع عمومی صرفا از طریق کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و با کد اعلامی از سازمان سنجش صورت می گیرد. بنابراین امکان ورود افراد بدون طی مسیر قانونی وجود ندارد.

وی با اشاره به فرایند انتقال دانشجو از خارج به دانشگاه های داخلی گفت: فرایند بسیار سختگیرانه ای در مرکز خدمات آموزشی در این رابطه طی می شود. به طوری که پس از تشکیل پرونده از طریق سامانه های الکترونیکی استعلام مدارک تحصیل دبیرستان و پیش دانشگاهی فرد از آموزش و پرورش، استعلام مدارک دوران تحصیل در دانشگاه خارجی نیز از زیر مجموعه های وزارت امور خارجه گرفته می شود.

لاریجانی ادامه داد: با افراد مصاحبه های اختصاصی برای تایید صلاحیت علمی ایشان صورت می گیرد و مدارک مربوط به پاسپورت و ویزای آنها بررسی و در صورت ابهام با نیروی انتظامی چک می شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد هم با مدارک غیرواقعی قصد ورود به دانشگاه های علوم پزشکی کشور را داشتند که با اقدامات هوشمندانه ای که ذکر شد، این افراد معدود شناسایی و اقدامات قانونی لازم در خصوص ایشان به عمل آمد.

نشست کلان منطقه آمایشی ۷ با حضور دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی این کلان منطقه و برخی از مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در روز پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد.

در این نشست دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه آمایشی ۷ گزارش فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه رشد و پیشرفت آموزش علوم پزشکی و همچنین گزارش اقدامات انجام شده برای استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را در قالب ۱۱ بسته ابلاغی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارائه کردند.

همچنین این نشست چالش های موجود، راهکارها و برنامه های حوزه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.