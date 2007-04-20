نشست "بازخوانی کارل مانهایم" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموعه جلسات بازخوانی جامعه شناسی آلمان که از سوی حلقه جامعه شناسی چارسوق اندیشه برگزار می شود، نهمین نشست به بازخوانی کارل مانهایم اختصاص یافته است که دکتر محمد توکل استاد دانشگاه تهران در این رابطه سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ ساعت ۶ بعد از ظهر در تالار کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد.

کارل مانهایم اصلیتی مجارستانی دارد، مادرش آلمانی و تحصیلاتش نیز در آلمان پی گیری شده و از شاگردان جرج زیمل به شمار می رود. وی که از همین رو به عنوان جامعه شناسی آلمانی به شمار می رود، طی مدت عمر کوتاهش (۱۸۹۳ - ۱۹۴۷) آثار و نظریات قابل توجهی در زمینه جامعه شناسی به ویژه جامعه شناسی معرفت باقی گذاشته است.