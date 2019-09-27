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۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲

به بهانه نقض حقوق بشر؛

اتحادیه‌ اروپا ۷ مقام دیگر ونزوئلا را تحریم کرد

اتحادیه‌ اروپا ۷ مقام دیگر ونزوئلا را تحریم کرد

اتحادیه اروپا به بهانه نقض حقوق بشر ۷ مقام دیگر ونزوئلا را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز جمعه ۷ مقام دیگر ونزوئلا را در لیست تحریمی خود قرار داد.

بر اساس اعلام این رسانه، تصمیم مذکور توسط سفراء ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده است و می‌بایست به طور رسمی توسط شورای وزرا تایید شود.

بر اساس اعلام اسپوتنیک، تحریم ها شامل ۷ مقام امنیتی و اطلاعاتی ونزوئلا است که به اتهام واهی شکنجه و نقض حقوق بشر تحریم شده اند.

مطابق با تحریم های جدید، این مقامات از گرفتن روادید منع شده‌ و اموال آن‌ها در اروپا مسدود شده‌ است.

گفتنی است، ونزوئلا اولین کشور آمریکای لاتین است که در سال ۲۰۱۷ توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته است.

کد مطلب 4730049

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