اتحادملی و اسلامی باعث نابودی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی عصر روز گذشته در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی، ارتش ایران را مجهز به اخلاق الهی و اسلامی دانست و تصریح کرد: توفیقات فراوان در فن آوری ها و نوآوریها، توسعه عملیات و انعطاف پذیری در نوع عملیات از جمله ویژگی های ممتاز ارتش ایران اسلامی است.

وی با اشاره به نامگذاری سال86 با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی اظهار داشت: اگر جهان اسلام منسجم شود، در یک یورش نرم افزاری کاخ سلاطین جور در هم پیچیده می شود، لذا استکبار در گام نخست به دنبال برهم زدن اتحاد ملی است.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه گفت: بر کسی پوشیده نیست که امروزه تفکر اسلامی رمز موفقیت جهان اسلام و رمز نجات بشریت تشنه عدالت از سلطه اجانب است و از سوی دیگر این تفکر ناب می تواند موجبات اضمحلال و فروپاشی استکبار را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: گرایش جوانان جهان به اسلام و پذیرش تفکرات اسلامی به عنوان یک عنصر رهایی بخش سبب شده است تا امروزه توطئه های فراوانی را علیه جهان اسلام شاهد باشیم .

مرتضوی تاکید کرد: به نظر می رسد استراتژی آمریکا در شروع جنگ صلیبی اش نیروی گرم و جنگی سرد باشد و این نبرد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده و هم اکنون سیر تکمیلی اش را طی می کند .

وی از به تصویر کشیدن یک جلوه خشن از اسلام و راه اندازی اختلافات فرقه ای، قومی و قبیله ای به عنوان دو دستور کار استکبار جهت ایجاد از هم پاشیدگی در جامعه اسلامی نام برد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه به سیاست های سال 86 در توسعه استان اشاره کرد و افزود: تکمیل کلیه پروژه های ناتمام سال 85، بالا بردن بهره وری و صرفه جویی با پرداخت های مناسب، کاهش هزینه های غیر ضروری دستگاه ها از جمله برنامه هایی است که مدیران باید به آن توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه تاخیر در مبادله موافقت نامه ها در سال 86 از هیچ دستگاه استان قابل قبول نیست تصریح کرد: توقعات و انتظارات ما از کلیه دستگاه ها در قالب تفاهم نامه دو جانبه امضا شده و طبق آن در پایان سال توفیقات حاصله در استان قابل بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مرتضوی راه اندازی پایانه شرق کشور، ایجادگمرک در میل 78، بازنگری توسعه گاز استان و آغاز توزیع گاز خانگی در بیرجند و قاین تا قبل از دهه فجر، تعیین مرز مجاز هوایی، اصلاح شبکه آب شهری ، راه اندازی دولت الکترونیک و کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ تسهیلات بانکی طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در استانهای محروم را از برنامه های مورد توجه در سال جاری در استان ذکر کرد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان، الحاق شهرستان فردوس به خراسان جنوبی را در راستای مصالح ملی دانست و گفت: فردوس نگینی برای استان خراسان جنوبی محسوب می شود و اثرات بسیار مناسبی در استان خواهد داشت و دستگاههای اجرایی استان نیز باید توجه ویژه به این شهرستان داشته باشند .