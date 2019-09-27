طرح مذاکره مجدد ترفندی برای به ذلت کشاندن ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صابر آزادی ظهر آدینه در خطبههای این هفته نماز جمعه آرادان در مصلای این شهر ضمن بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی به دنبال براندازی انقلاب اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: مذاکره مجدد ترفندی از سوی دشمنان برای به ذلت کشاندن ایران اسلامی است.
وی بابیان اینکه هدف دشمنان از ترفند مذاکره مجدد تحمیل خواستههای آمریکا و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری است، افزود: ملت ایران اسلامی با مقاومت عزت خود را به دست آوردند و هرگز این عزت را پای میز مذاکره به حقارت نمیکشانند.
امامجمعه موقت آرادان با تأکید بر اینکه مذاکره مجدد یعنی پذیرش ذلت و فشار حداکثری، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی بهواسطه دفاع مقدس در زمره کشورهای پرقدرت جهان قرارگرفته است.
آزادی دفاع مقدس را مظهر حماسه معنویت و آرمانخواهی و تدبیر و حکمت دانست و گفت: دفاع از هویت دینی و انقلابی تجربه ارزشمندی است که از دفاع مقدس به ما رسیده است و امروز دشمنان باید در برابر اقتدار ایران اسلامی و مجاهدان انقلابی سر تعظیم فرود آورند.
وی با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب و دفاع مقدس بیان کرد: معرفی اسلام به جهان مهمترین برکت دفاع مقدس است و درواقع دشمنان در ستیز با ایران نبودند و تنها مخالفت آنها با اسلام در جامعه بود.
امامجمعه موقت آرادان از برگزاری اجلاسیه بزرگ شهدا در آرادان خبر داد و اضافه کرد: تبلیغات فرهنگی و تشویق عموم مردم برای شرکت در این اجلاسیه در دستور کار قرار گیرد.
آزادی بابیان اینکه شناسایی دشمنان اسلام از دیگر برکتهای جنگ تحمیلی برای ایران بود، یادآور شد: بیش از ۴۵ کشور ضد اسلامی در جنگ تحمیلی علیه ایران و انقلاب اسلامی قیام کردند تا اسلام را از این کشور حذف کنند.
وی گفت: روحیه خودباوری و مجاهدتهای ملت ایران سبب شد تا امروز ایران در محافل سیاسی و اقتصادی جهان بهعنوان پایه اصلی حضورداشته باشد.
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