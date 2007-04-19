فشارهای آمریکا سبب خروج پرونده هسته ای ایران از مسیر اصلی خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، سلطانیه در سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه وین گفت که ایران فعالیت های هسته ای خود را با نظارت و حضور بازرسان آژانس و براساس توافقاتی که بین دو طرف امضا شده، انجام می دهد.



سلطانیه که درباره تاریخچه و ماهیت واقعی برنامه هسته ای ایران سخنرانی می کرد با استناد به ارقام و مدارک گفت که طی سالهای 2004 و2005 موضوع هسته ای ایران در جریان گفتگو با اروپایی ها و نزدیک شدن دیدگاه ها در حال حل شدن بود، اما ایالات متحده با استفاده از فشارهای شدید سیاسی و ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سبب ادامه تنش و پیامدهای بعدی شد.

آژانس طی نامه ای به سلطانیه به این مسئله اشاره کرده که تهران اخیراً - پس از چند ماه مذاکره -موافقت کرده به بازرسان آژانس اجازه بدهد دیدارهای اعلام نشده ای از نطنز داشته باشند و دوربین های کنترل 24 ساعته مخفی را در مسیر آبشارها نصب کند.

سلطانیه همچنین در رابطه با دیگر درخواست های اضافی آژانس گفت : ایران تعهدی برای اطلاع دهی به آژانس فراتر از حدی که در حال حاضر انجام می دهد، ندارد.

وی همچنین گفت : ایران نمی تواند درخواست شورای امنیت سازمان ملل را مبنی بر تعلیق غنی سازی بپذیرد به خاطر اینکه درخواست این شورا برای کشور تحقیرآمیز است.

اما درعین حال نماینده جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تهران برای گفتگو و رفع نگرانی ها در خصوص موضوع هسته ای ایران خبر داد به شرطی که پیش شرطی برای این گفتگوها که همان تعلیق است مطرح نشود.

یکی از دانشجویان حاضر در سخنرانی سلطانیه در دانشگاه وین در گفتگو با العالم از سخنرانی سلطانیه گفت که مسئله هسته ای ایران در صحنه بین الملل بسیار حساس شده است و جهان برای حل آن نباید به جنگ متوسل شود.



یکی دیگر از دانشجویان با اشاره به برخورد دوگانه با مسائل جهانی به خبرنگار این شبکه گفت : باید اذعان کنیم که معیار ضد و نقیضی در برخورد با مسائل و کشورها در جهان وجود دارد به گونه ای که از یک سو هیاهوی تبلیغاتی فراوانی درباره خطر هسته ای ایران به راه افتاده است. درحالی که جهان گرفتار خطرات و مشکلات زیاد دیگری است که هرگز به آن اشاره نمی شود.

به گزارش مهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی با ارسال یادداشتی، رسماً به شورای حکام این آژانس ابلاغ کرد که ایران 1300 سانتریفوژ در تاسیسات هسته ای نطنز برای آغاز کارغنی سازی نصب کرده است .



آژانس همچنین در این یادداشت تاکید کرده که فعالیت ایران با نظارت کامل بازرسان آژانس که براساس توافق با تهران، حضورشان بیشترخواهد شد صورت می گیرد.