شكست مقابل كشت و صنعت شوشتر به نفع ملوان شد

ناخدا رشيد سازمند مديرعامل ملوان بندرانزلي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : هرچند که تمام بازيها براي تيم ما داراي اهميت است اما تمام توانمان را معطوف ليگ دسته اول آزادگان کرده ايم تا با کسب نتايج ايده آل به رقابتهاي ليگ برترراه يابيم.

سازمند در مورد شکست اين تيم مقابل تيم کشت و صنعت شوشتر گفت : بازيکنان ما دراين ديدار فوتبال خوبي را به نمايش گذاشتند اما به دليل آنکه تصورمي کردند حريف آساني را پيش رو دارند متحمل شکست شدند. با اين شرايط ما دربازي برگشت کار سختي پيش رو داريم و براي صعود ازاين مرحله بايد درشوشتر به پيروزي برسيم.

مديرعامل ملوان بندر انزلي به شروع بازي هاي دور برگشت ليگ آزادگان اشاره کرد و افزود : اولين ديدارما با صبا باتري در واقع فينال زودرس اين مسابقات است که روزجمعه هفته جاري در ورزشگاه تختي بندرانزلي برگزارخواهد شد. با اين شرايط به نظر من خيلي خوب شد که بازيکنان ما ديدار خود در جام حذفي را واگذار کردند تا با انگيزه اي دوچندان خود را براي بازي روز جمعه با صبا باتري آماده کنند.

سازمند در پايان ابراز اميدواري کرد که ملوان بتواند در ديدار با صبا باتري به پيروزي برسد تا پس از مدتها به صدر جدول رده بندي ليگ آزادگان برسد.