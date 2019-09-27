به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امرز جمعه در پیامی توئیتری نوشت: من با رفع تحریم‌های ایران مخالفت کردم.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: ایران از من خواست تا برای دیدار (با حسن روحانی) تحریم‌های اعمال شده بر آنها را رفع کنم. من البته گفتم نه!

گفتنی است، به دنبال خروج یکجانبه ترامپ از توافق بین المللی هسته ای با ایران در ۸ ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران پس از صبر راهبردی یک ساله خود اعلام کرد که در صورت ادامه بدعهدی واشنگتن و انفعال طرف های اروپائی توافق هسته ای، به صورت تدریجی و بر اساس مفاد مواد ۲۶ و ۳۷ برجام به کاهش تعهدات خود در این توافق روی می آورد.