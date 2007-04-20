660 میلیارد ریال به بخش های مختلف مازندران خسارت وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قهرمانی عصر روز گذشته در آیین اختتامیه اولین دوره آموزشی روسا و فرماندهان آتش نشانی و دهیاری های سراسر کشور با اشاره به ضرورت آموزش و آشنایی مردم با مقوله های خود امدادی در جهت کاهش خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی گفت:هم اکنون 80 درصد خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی به علت عدم آشنایی مردم با مسائل ایمنی است.

وی تصریح کرد:در سال گذشته بر اثر حوادث های طبیعی و غیر طبیعی در مازندران، 660 میلیارد ریال خسارت به استان وارد شد که با برگزاری دوره های آموزشی برای دهیاران و روستاییان انتظار می رود این مقدار به حداقل کاهش یابد.

مسئول برگزاری این دوره آموزشی نیز گفت: در این دوره 60 نفر از روسا و فرماندهان ایستگاههای آتش نشانی و دهیاریهای از 15 استان کشور شرکت داشتند.

حسین علیزاده افزود:فراگیران در این دوره آموزشی در موضوعات مختلفی چون مدیریت بحران حوادث، فرماندهی آتش نشانی و سایر تجهیزات ایمنی،مبانی آتش سوزی و آشنایی با خاموش کننده های دستی آشنا شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد آتش سوزی ها در روستاها رخ می دهد تصریح کرد: توجه به افزایش و تقویت ایمنی و آموزش روستاییان از طریق دهیاری ها از سیاست های دولت در این بخش است.

مسئول برگزاری این دوره آموزشی یاد آور شد: در این دوره 56 ساعت آموزش تئوری و 44 ساعت آموزش عملی برگزار شد و پس از برگزاری آزمون گواهی مهارت فنی به فراگیران اعطا شد.



نخستین دوره آموزشی روسا و فرماندهان آتش نشانی و دهیاری های سراسر کشور که به مدت 15 روز در مجتمع فرهنگی و رفاهی صنعت نفت محمودآباد جریان داشت عصر روز گذشته به کار خود پایان داد.

