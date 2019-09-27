مانور ساعت صفر توسط امدادگران بروجردی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مانور ساعت صفر گفت: این مانور به مناسبت هفته دفاع مقدس با هدف تقویت سرعت عمل، انسجام تیمی، توان افزایی و آمادگی هر چه بهتر و بیشتر پرسنل، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در مواجهه با حوادث با شرکت بیش از ۵۰ نفر در محل جمعیت هلال احمر بروجرد برگزار شد.

وی افزود: این مانور در ساعت ۲۲ شب گذشته توسط مسئول امداد و نجات جمعیت به امدادگران و نجاتگران جهت امدادرسانی به حادثه دیدگان فرضی محبوس شده در کوهستان زده شد که عوامل امدادی جمعیت، در کمتر از ۳۰ دقیقه در مرکز اداری بروجرد حاضر و آماده حرکت به منطقه کوهستانی شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بروجرد گفت: در این مانور رئیس، کارکنان، امدادگران، نجاتگران و رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان حضور داشتند.

کرمی افزود بعد از حضور همه نیروهای امدادی در محل جمعیت در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه به سمت منطقه روستای چنارستان جهت صعود به قله ۲۹۰۰ متری «شیرمرد» حرکت کردند.

وی گفت: بعد از پیمایش مسافتی ۵ ساعته نیروهای امدادی توانستند قله را فتح کنند و سپس به پایین قله حرکت کنند و در نهایت در ساعت ۹ صبح روز جمعه پیمایش خود را به اتمام برسانند.