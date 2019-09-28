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۶ مهر ۱۳۹۸، ۸:۲۵

زنگ گردشگری نواخته شد/ اجرای طرح « همیار گردشگر»

زنگ گردشگری نواخته شد/ اجرای طرح « همیار گردشگر»

ساری – زنگ گردشگری همزمان با آغاز هفته گردشگری در مدرسه شاهد ساری با حضور مسئولان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسنی معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ گردشگری با بیان اینکه سالانه میلیون ها نفر مهمان مازندران هستند افزود: برای اینکه سفر خوب و مطلوب صورت گیرد بسیاری از دستگاه های خصوصی و دولتی باید خدمات رسانی داشته باشند.

وی افزود: برای سفر هر گردشگر بیش از ۵۰ دستگاه دولتی و خصوصی به ارائه خدمات می پردازند تا خاطره خوب از سفر و رضایت گردشگری حاصل شود.

حسنی هدف حضور مسئولان را در مدارس را ترویج فرهنگ گردشگری پذیری بیان کرد و گفت: بخشی از اقتصاد استان وابسته به گردشگری است و نباید گردشگر را به عنوان پول بنگریم بلکه باید نگاه سرمایه ای داشته باشیم.

وی از تهیه طرحی به عنوان همیار گردشگر در استان خبر داد و گفت: این طرح دو سال قبل با همکاری آموزش و پرورش کلید زده شده است ولی ادامه نیافت.

معاون میراث فرهنگی مازندران یاداور شد: باید از وجود دانش آموزان به عنوان همیار گردشگر برای ترویج فرهنگ گردشگری بهره برده شود.

افتتاح طرح های گردشگری و بومگردی و پروژه های عمرانی از جمله برنامه های هفته گردشگری در مازندران است.

کد مطلب 4730450

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