به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنان خود تاکید کرد: امیدوارم هدف امت ما از بین بردن تروریسم باشد.

وی افزود: امیدوارم مردم ما منافع ملی را در نظر داشته باشند.

السیسی تصریح کرد: نبرد ما با تروریسم بدون اراده ملی گسترده به پایان نخواهد رسید. سرطان تروریسم هم چنان قصد دارد کشور را در بر بگیرد.

وی تاکید کرد: ما در برابر تروریسم مقاومت کرده و با تمام توان خود با آن مبارزه می کنیم.

این در حالیست که مصر شاهد برگزاری تظاهرات علیه رئیس جمهور این کشور بوده است.