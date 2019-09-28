حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کسانی که به دنبال مذاکره مجدد با آمریکا هستند، اظهار داشت: مذاکره، اصل مهمی در مراودات سیاسی است اما زمانی باید قابل پیگیری باشد که طرف مقابل هم اهل مذاکره باشد، منطق مذاکره را در نظر گیرد و از مذاکره منافعی عاید ما شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدا مشخص بود که مذاکره با آمریکا راه به جایی نمی‌برد، ادامه داد: این موضوع پس از خروج آمریکا از برجام قطعی‌تر است و مذاکره مجدد با غرب، به جز باخت و متوقف کردن پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف هیچ عایدی برای ما نخواهد داشت و همه بر این مسئله واقف هستند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه پیش از خروج آمریکا از برجام دو نگاه موافق و مخالف درباره توافق هسته‌ای وجود داشت، تصریح کرد: عده‌ای با این توافقنامه مخالف بودند و علت مخالفت خود را این‌گونه مطرح می‌کردند که آمریکا منطق مذاکره را بلد نیست و ایران را سرکار گذاشته است اما موافقان برجام ادعایشان این بود که آمریکا اهل مذاکره است و ما از درگاه مذاکره، سایه تحریم را یک‌شبه برمی‌داریم.

آزادی‌خواه با اشاره به اینکه گذر زمان ثابت کرد که سایه تحریم‌ها با مذاکره و برجام چندین‌ برابر شد، گفت: از آنجایی که ما اعتقادمان بر این است که مؤمن نباید از یک روزنه دو بار آسیب ببیند، احیای مذاکره با آمریکا و به ویژه دولت ترامپ بی‌منطق را خُسران بزرگی برای کشور می‌دانیم و به رئیس‌جمهور و تیم دیپلماسی کشور به جد می‌گوییم که به هیچ‌وجه به دنبال مذاکره نباشند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نباید موضوع نفوذ را شوخی بگیریم و از صدر اسلام این مسئله وجود داشته و الان هم وجود دارد، افزود: برخی کسانی که با وجود آشکار شدن بدعهدی آمریکا و غرب همچنان اصرار به مذاکره با آمریکا و غرب می‌کنند، مزدور دشمن هستند و از آنان پول گرفته‌اند تا منطق مذاکره و سازش را در کشور ترویج دهند.

وی تصریح کرد: البته برخی از افراد هم از روی جهل و ترس، به دنبال سازش با طرف مقابل هستند اما بدانند که قطعاً خط سازش راه به جایی نمی‌برد و آنان شکست می‌خورند.