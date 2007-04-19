تیم ملی فوتسال ایران چهارم اردیبهشت به مصاف تایلند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های فوتسال چهارجانبه اردبیل با حضورتیم های بزرگسالان و امید ایران، تیم ملی فوتسال تایلند و تیم منتخب اردبیل برگزارخواهد شد . برنامه این رقابت ها به شرح زیر است :

سه شنبه 4/2/86

*تیم فوتسال امید ایران - منتخب استان اردبیل (ساعت 15)

*تیم ملی فوتسال ایران- تیم ملی تایلند (ساعت 30/18)



چهارشنبه 5/2/86

*تیم فوتسال امید ایران- تیم ملی تایلند (ساعت 14)

*تیم ملی فوتسال بزرگسالان - تیم منتخب استان اردبیل(ساعت 16)



تیم های ملی فوتسال ایران و تایلند خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کنند که طی روزهای 23 لغایت 29 اردیبهشت ماه جاری با حضور 16 تیم در ژاپن برگزارمی شود.



تیم ملی فوتسال ایران درگروه چهارم این پیکارها با تیم‌های لبنان، مالزی و چین همگروه است.