به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر هم پشت سر گذاشته شد و دو تیم سپاهان و تراکتور با امتیاز مشابه ۱۱ و تنها به دلیل تفاضل گل ردههای اول و دوم جدول را به خود اختصاص داده و شهر خودرو نیز با کمترین فاصله امتیازی این تیم ها را تعقیب میکند.
حضور پرسپولیس در رده چهارم، نساجی در رده ششم و استقلال در رده چهاردهم جدول را باید از اتفاقاتی دانست که چندان هم قابل پیش بینی نبود. دو تیم تازه به لیگ برتر صعود کرده گل گهر و شاهین بوشهر هم دو رده پایانی جدول را به خود اختصاص دادهاند.
در پایان هفته پنجم دو تیم تراکتور و سپاهان نه تنها تیمهای شکست ناپذیر لیگ هستند، بلکه موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شدهاند تا از این حیث هم آمار جالبی از خود به جای گذاشته باشند.
۵ تیم نفت مسجد سلیمان، ذوب آهن، استقلال، گل گهر و شاهین بوشهر که ردههای دوازدهم تا شانزدهم را در اختیار دارند، هنوز طعم پیروزی را نچشیدهاند.
نفت مسجد سلیمان نیز آماری عجیب از خود به جای گذاشته است. نفتیها با مهدی تارتار هر ۵ دیدارشان را با نتیجه مساوی به پایان رساندهاند تا از این حیث عملکرد جالبی داشته باشند.
نساجی تیم چهارم جدول با ۱۲ گل زده بهترین خط حمله را در اختیار دارد و پیکان با ۱۰ گل زده دومین تیم تهاجمی فصل است. فولاد و گل گهر هر کدام با ۲ گل زده ضعیف ترین خطوط دفاعی را دارند و پرسپولیس به همراه تراکتور و نفت مسجد سلیمان با ۳ گل زده بعد از فولاد و گل گهر قرار میگیرند.
در حالی تراکتور و سپاهان بدون گل خورده بهترین خط دفاعی در اختیار دارند که شاهین بوشهر با ۱۲ گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی را دارد و بعد از آن هم نساجی و ماشین سازی با ۱۰ گل خورده در ردههای بعدی هستند.
از نکات قابل توجه لیگ نوزدهم این است که بعد از هفته پنجم، هنوز هیچ مربی از کار برکنار نشده که این هم از اتفاقات کم سابقه در فوتبال ایران است.
فصل گذشته تا پایان هفته پنجم خداداد عزیزی و فیروز کریمی مربیانی بودند که در هفتههای سوم و پنجم از دو تیم سپیدرود و نفت مسجد سلیمان اخراج شده بودند.
پرسپولیس و ماشین سازی نیز تنها تیمهایی هستند که همه بازی هایشان با برد و باخت تمام شده و هنوز نتیجه مساوی را تجربه نکردهاند.
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