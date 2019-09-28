مشتاقان قرآن کریم جرعه نوش زلال حکمت‌ الهی خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین بلک پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: حمد و ثنای، ذات لایزال الهی را سزد که انسان را به تاج فخر و کرامت مزین فرمود و از زلال حکمت قرآن اندیشه‌اش را تابناک و زبانش را گویا کرد.

وی افزود: پروردگار عالمیان دل را به موعظه آیات قرآن صیقل داد و شفای الهی را برای قلبها به ارمغان آورد و چراغ پر فروغ هدایت را فراسوی راه انسان پر تلالو کرده و به رحمتی بی انتها نویدی خجسته داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ابراز داشت: پروردگار عالمیان ما را در مسیر ظاهر و قرائت آیاتش امر نموده است تا به حکم کرامت خدا دادی‌اش از لمس ظواهر به مس معانی و معارف سیر نماییم.

وی ادامه داد: از محضر این شفیع مشفع استمداد می کنیم تا مشتاقان را برسفینه آیاتش به بحر عمق سیر داده و دامانی از لولو مرجان را به کف آورده و جرعه نوش زلال حکمت‌اش گرداند.

بلک تاکید کرد: اکنون که در سایه سار نظام عزیز اسلامی‌مان دستی به تکریم و تجلیل قرآن و سری از سرشکر به آسمان گرفته ایم سپاس می گوییم بیکران شهیدانی را که رهین شهادت و شجاعت و شهامت آنها هستیم؛ همان مردان مردی که ایستا و استوار «در قهقه مستانه شان عند ربهم یرزقونند» و میهمانا ن گرامیان حمله القران.

وی تصریح کرد: حال که ترنم تلاوت آیاتتان عطر افشان شهر و دیارمان شده خاک قدومتان را توتیای چشم خود خواهیم نمود و اصفهان مهد عالمان و شهیدان مجاهدان و پارسایان این بزم قرانی را با شور و شعفی وصف ناشدنی به نظاره خواهد نشست.