استان فارس موتور حرکت ایران در برپایی تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس محمود احمدی نژاد شب گذشته در پایان چهارمین روز از بیست و هفتمین سفر استانی خود در جمع منتخبان و فرهیختگان این استان ، فارس را استانی پررمز و راز و سرشار از افتخارات و زیبایی ها خواند و گفت: منطقه فارس محل بالندگی و زایش تمدن بزرگ ایران قبل و بعد از اسلام است.

وی با بیان اینکه همگان بر توحیدگرایی تمدن ایرانی تاکید دارند گفت: در تمدن ایرانی همواره عدالت پویی و عدالت گرایی تاثیر مهمی در حکومت ها داشته است و اخلاق گرایی و توجه به ارزشهای انسانی را در این تمدن به وضوح مشاهده می کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ساخت فیلمی در غرب در جهت آسیب زدن به تمدن ایرانی گفت: آنها به تصور خودشان فیلمی را جهت آسیب زدن به تمدن ایرانی نمایش می دهند و در این فیلم نشان می دهند 28 ملیت از ایران تبعیت می کنند در حالی که 42 ملیت تحت نفوذ تمدن ایران بوده است.

وی با اشاره به پذیرش اسلام توسط ایرانیان خاطرنشان کرد: برخی ها علت پذیرش سریع اسلام توسط ایرانیان را فساد حکومت های حاکم در این سرزمین می دانند، اما کمال گرایی ، حق طلبی و روشن بینی ایرانیان از عوامل اصلی پذیرش اسلام بوده است و بعد از اسلام تمدن این سرزمین با یک جهش بلند رو به کمال حرکت کرد و ایرانیان پایه گذار بسیاری از علوم امروز بشری هستند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: هر کس به این سرزمین تجاوز کرد دچار اضمحلال فرهنگی و حل شدن در تمدن ایران زمین شد.

وی با بیان اینکه ما از اواخر دوره صفویه دچار یک عقب گرد فرهنگی شدیم گفت: در دوران پهلوی همه داشته های ما به حراج گذاشته شد اما انقلاب اسلامی آمد و یک بار دیگر تمدن ایرانی و اسلامی فرصت احیا و بالندگی پیدا کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز در آغاز یک حرکت بزرگ قرار داریم گفت: ما بعد از 28 سال آرام آرام در حال پیدا کردن خودمان هستیم و باید وجوه گوناگون تمدن اسلامی را بسازیم و به جهانیان ارائه کنیم.

احمدی نژاد ادامه داد : دولت در این زمینه وظایفی دارد، ما باید راه را باز کنیم ، منابع را عادلانه توزیع کنیم اما نقش مردم استان فراتر از حرکت یک مدیر یا یک دستگاه اداری است و در یک دستگاه اداری می تواند حرکت بالنده و توفنده یک مردم را محدود یا مهار کند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر می خواهیم آرمانهای بلند را دنبال کنیم باید ابزار آن را فراهم کنیم گفت: این روحیه باید در استان زنده شود که " ما می توانیم" و سعی شود نیروها وارد کارهای کوچک و هرز نشود.

وی افزود: لازمه دیگر پیشرفت استان این است که همدل باشیم در غیر این صورت کارها به سامان نمی رسد و آسیب وارد خواهد شد.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هنر این است که سلایق گوناگون را در یک جاده بیاوریم و تضادها و برخوردها را به حداقل بلکه به صفر برسانیم گفت: باید بزرگان و دلسوزان دست به دست هم دهیم و کار را عالمانه ، دقیق و مستمر به انجام برسانیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از حضار که گفته بود برخی ها این سفر را به ظاهرسازی تشبیه کرده اند، گفت: من امروز بیش از دو سال قبل بر عهد خود و ارزشها و آرمانها پایبندم و با شدت بیشتری بر آن پافشاری می کنم.

وی افزود: اگر کسی به خاطر این سفر ظاهرسازی کرده من خودم هم از این افراد متنفر هستم.

احمدی نژاد با بیان اینکه بدانید اصلاح حقیقی همواره با خون دل خوردن همراه است گفت: باید تعامل کرد که کار به پیش رود البته این حرف به معنای کوتاه آمدن نیست و ما مصمم هستیم در حد توان در جهت آرمانها حرکت کنیم.

وی افزود: برخی از دوستان نزدیک می گویند حالا می فهمیم که بزرگان دینی ما چه کشیده اند و ما باید موانع را یکی یکی برداریم.