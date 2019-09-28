خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هیفاء پردل: شهر مقدس قم یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مذهبی جهان تشیع و دومین مرکز زیارتی یا به عبارتی شهرهای مذهبی ایران اسلامی به شمار می‌رود؛ این شهر علاوه بر وجود بارگاه کریمه اهل بیت(س) و مسجد مقدس جمکران ظرفیت‌های خوبی در زمینه‌های مذهبی، فرهنگی و حتی تاریخی هم در بعد ملی و هم بین‌الملل دارد.

ورود سالانه ۲۱ الی ۲۳ میلیون گردشگر ایرانی و خارجی فرصت و افق‌های طلایی را به همراه آثار مطلوبی در شکوفایی و رونق اقتصاد شهر می‌تواند داشته باشد؛ هم‌چنین در شرایط جنگ اقتصادی «صنعت گردشگری» در استان قم می‌تواند خلأ ناشی از تحریم‌ها را پرو فرصت‌های شغلی بسیاری را برای این استان فراهم کند.

اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بسترها و زیرساخت‌های حوزه گردشگری فراهم شده باشد و دستگاه‌های اجرایی با انسجام و هماهنگی بیشتر با دست اندرکاران حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در رفع مشکلات قدم مثبتی را برداشته و راه را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه هموار کند.

در تریبون‌های خبری و هم‌چنین نشست‌ها و جلسات مختلف مسئولان اجرایی و مدیران استان این کلمه را بارها شنیده‌ایم که اولویت اول و آخر توسعه شهر قم «صنعت گردشگری» به ویژه «گردشگری مذهبی» است اما در عمل با توجه به آمار حجیم گردشگران خارجی به ویژه کشور عراق و کشورهای همسایه هنوز شهر مقدس قم از این فرصت‌ها بهره‌ای نبرده است.

برای توسعه اقتصادی و رونق اشتغال در قم باید برنامه‌ها به سوی حوزه گردشگری و بهبود آن هدایت شود ولی در عمل دیده شده که بروکراسی اداری راه را بر متقاضیان سرمایه‌گذاری ناهموار کرده است؛ هم‌چنین به دلیل ضعف زیرساختی مدت زمان ماندگاری و اقامت گردشگران در قم بسیار اندک است.

تأکید بر تبدیل قم به قطب گردشگری مذهبی کشور

یکی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تبدیل شهر مقدس قم به قطب گردشگری مذهبی تأکید دارد و می‌گوید: قم ظرفیت‌های بالایی در جذب توریسم مذهبی در کشور دارد و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری ادامه داد: علاوه بر گردشگری مذهبی این استان در زمینه توریست درمانی هم می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد چرا که بسیاری از گردشگران به حضرت معصومه(س) عنایت ویژه دارند و با امید خاصی به استان قم برای درمان طی مسیر می‌کنند.

وی می‌افزاید: مراکز درمانی و پزشکان متخصصی که در قم وجود دارند از دیگر ظرفیت‌های گردشگری قم به شمار می‌روند که گردشگران علاوه بر زیارت از امکانات پزشکی هم بهره‌مند خواهند شد ولی به دلیل ضعف زیرساخت‌های گردشگری این فرصت‌ها هدر می‌روند.

اغلب مسافران و گردشگران قم عبوری هستند و شاید بعضاً هم ۲ تا ۵ ساعت در این شهر ماندگار نباشند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عدم ماندگاری گردشگران در شهر قم بیان می‌کند: با وجود آمار بالای ورود گردشگران و مسافران در شهر قم اغلب آن‌ها مسافران عبوری هستند و شاید بعضاً هم ۲ تا ۵ ساعت در شهر قم بیشتر ماندگار نباشند که این امر به هیچ وجه درآمد اقتصادی برای قم ندارد و اگر زیرساخت‌های حوزه گردشگری و شرایط آن مطلوب بود مسافران و زائران در قم اقامت بیشتری داشتند.

اما حجت الاسلام ذوالنوری معضل دیگری در حوزه گردشگری مطرح می‌کند و آن این که خلأ یک فرودگاه در شهری مذهبی و زیارتی مانند قم بیشتر محسوس است و با توجه به این که قم در مرکزیت کشور قرار دارد این فرودگاه می‌تواند حوزه گردشگری استان قم را بهبود و ارتقا دهد.

وی اظهار داشت: وجود سیستم حمل و نقل هوایی از جمله مهم‌ترین زیرساخت‌هایی است که باید به آن توجه شود فرودگاه می‌تواند ماندگار مسافران را افزایش دهد.

بعد از لغو روادید بین دو کشور ایران و عراق شهر قم با آمار ورود گردشگران عراقی بسیاری روبرو شد که علاوه بر زیارت و سیاحت از خدمات درمانی هم استفاده می‌کنند؛ با وجود حجم بسیار این گردشگران گردشگری از نوع مذهبی برای قم تعریف شده و از گردشگری طبیعی با وجود روستاهای ییلاقی و جاذبه طبیعی و هم‌چنین توریسم درمانی آن طور که باید شاید استفاده نشده است.

در حالی که با توجه به جاذبه‌های دینی، مذهبی و درمانی هم‌چنین فرهنگی و تاریخی قم می‌تواند هدف گردشگری گردشگران عراقی و یا کشورهای دیگر باشد با بهسازی زیرساخت‌های قم می‌توان اقتصاد قم را ترمیم و اشتغال‌زایی را رونق داد.

وقتی متقاضیان سرمایه‌گذاری اسیر کاغذبازی اداری می‌شوند

روز جهانی جهانگردی و گردشگری بهانه‌ای شد تا به سراغ مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفته و از اوضاع گردشگری شهر قم مطلع شویم.

حمید یزدانی با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب گردشگری قم از مشکلات و چالش‌های موجود بر سر این حوزه انتقاد کرد و گفت: شهر قم به دلیل ظرفیت‌هایی که دارد با ورود سالانه ۲۱ تا ۲۳ میلیون گردشگر روبرو است که اغلب از کشور عراق هستند و باید از این فرصت‌ها به طور مطلوبی استفاده کنیم ولی چالش‌هایی است که باید برطرف شود.

در تخصیص منابع آبی به پروژه‌های گردشگری قم باید سرعت عمل داشته باشیم

وی می‌افزاید: با توجه به محوریت گردشگری زیارتی در استان قم و حضور میلیونی زائران داخلی و خارجی در این شهر چالش‌هایی هم در حوزه گردشگری وجود دارد که باید با همکاری شهرداری و با اجرای قانون الحاق در دریافت عوارض تغییرکاربری و تراکم در اقساط ۵ تا ۱۰ ساله بعد از بهره‌برداری رفع شود.

به گفته وی، باید سیر طولانی مدت تشکیل پرونده تسهیلات بانکی به متقاضیان و هم‌چنین سیر طولانی واگذاری اراضی ملی به متقاضیان و تغییرکاربری اراضی روستایی و شهری برطرف شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ادامه داد: شهر قم با کمبود مراکز اقامتی و خدمات‌رسانی به مسافران روبرو است که باید مورد پیگیری قرار گیرد؛ هم‌چنین در تخصیص منابع آبی به پروژه‌های گردشگری با توجه به فرصت‌های شغلی متعدد و رونق اقتصادی باید سرعت عمل داشته باشیم.

وی می‌افزاید: ایجاد یک مرکز اطلاع‌رسانی و رزو محل اقامتی و هتل برای زائران و گردشگران به منظور هدایت آنان به مراکز اقامتی قانونی از سوی شهرداری و ادارات مرتبط ضروری است؛ هم‌چنین باید تخت‌های اقامتی افزایش یابد چرا که قم نیاز به ۲۰ هزار تخت در واحدهای اقامتی دارد.

بوم گردی، حلقه مفقوده گردشگری قم

یزدانی می‌گوید: با توجه به وجود مناطق ییلاقی و روستاهای بکر و هدف گردشگری اقامت گاه‌های بوم گردی در حوزه گردشگری قم تعریف نشده است و در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است و اکنون تنها ۴ اقامتگاه بوم گردی در سطح استان داریم که ضرورت دارد در کنار گردشگری مذهبی گردشگری روستایی هم راه اندازی شود.

وی می‌افزاید: در ارتباط با موضوع بوم گردی به رغم فراخوان‌های دوگانه و جلسات متعدد با مسئولان هنوز اقدام مطلوبی در این زمینه صورت نگرفته است در حالی که بوم گردی می‌تواند در رونق گردشگری نقش به سزایی داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ادامه داد: هم‌چنین در زمینه ایجاد موزه، ساز و کار گردشگری زمین شناسی و کویر نوردی کار خاصی انجام نشده است و با توجه به وضع بودجه حضور بخش خصوصی بیشتر احساس می‌شود.