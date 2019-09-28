کمک نقدی ۴۴۴ میلیون تومانی به خانواده های زندانیان تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان یکی از تشکل های قدیمی مردم نهاد است که عمر آن بیش از یک صده بوده و به شکل غیردولتی و از طریق مردم و خیران پشتیبانی می شود.

وی ادامه داد: این انجمن در ادوار گذشته منشا خیرات و برکات فراوانی شده و وظیفه آن در ارتباط با زندانیان و خانواده های آنان تعریف شده است که در ارتباط با زندان و زندانیان تکالیفی چون کمک به برنامه های فرهنگی و مذهبی برای اصلاح زندانیان داشته و در این راستا تعاملاتی با برخی سازمان ها و شخصیت های علمی و مذهبی برقرار شده است.

نصرتی حمایت از خانواده های زندانیان را از دیگر امور مربوط به انجمن دانسته و گفت: نیازمندی های این افراد اعم از مشکلات تغذیه، مسکن، درمان، تحصیل و غیره مورد رصد قرار گرفته و توسط این انجمن و تا حد امکان رفع می شود که البته برای رفع تمامی مشکلات نیازمند کمک های مردم و خیران هستیم.

حال و روز برخی خانواده های زندانیان ناگوار است

وی ادامه داد: کارشناسان این مجموعه به صورت مستمر و به شکل میدانی به این خانواده ها سر زده و در جریان مشکلاتشان قرار می گیرند که متاسفانه حال و روز برخی خانواده ها ناگوار است و نیازمند کمک هایی در زمینه های مختلف هستند.

نصرتی با اشاره ای به برخی کمکهای صورت گرفته از طرف انجمن برای خانواده های زندانیان گفت: در پنج ماهه نخست امسال در مجموع چهار میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال کمک نقدی به این خانواده ها انجام شده که نسبت به پنج ماهه سال گذشته با افزایش ۲۳۹ درصدی روبرو بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه خدمات فرهنگی به هزار و ۱۴۶، در حوزه درمانی به ۶۸ و تحصیلی به ۳۵۸ نفر از این خانواده ها خدماتی ارائه شده و برای ۵۹ نفر نیز ایجاد اشتغال شده است؛ همچنین ۳۱ نفر نیز به مراکز حمایتی معرفی شده اند.

پزشکان، کارآفرینان و مشاوران حقوقی یاری گر انجمن باشند

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان تبریز گفت: پزشکان زیادی به این انجمن مراجعه کرده و خواستار درمان رایگان اعضای خانواده زندانیان هستند که از پزشکانی که خواستار انجام کار خیر هستند، می خواهیم با مراجعه به این انجمن، یاری گر ما در ارائه خدمات درمانی به خانواده های نیازمند باشند.

وی افزود: اخیرا یک کارآفرین به این انجمن مراجعه کرده و ۵۰ نفر از افراد نیازمند خانواده های زندانیان را در مجموعه خود به کار بسته و برای آنان ایجاد اشتغال کرد که از دیگر کارآفرینان نیز می خواهیم کمک حال انجمن در این حوزه باشند.

انجمن نیازمند کمک اقشار مختلف مردم است

نصرتی، انجمن را نیازمند کمک های اقشار مختلف مردم دانسته و گفت: همانطور که مردم کمک حال ستاد دیه هستند، امیدواریم نگاهی ویژه به وضعیت خانواده های زندانیان نیز داشته باشند چرا که بسیاری از این خانواده ها در وضعیت خوبی به سر نمی برند.

وی ادامه داد: اگر مشکلات این خانواده را برطرف نکنیم، قطعا مشکلاتشان دامن گیر تمامی مردم خواهند بود و به همین دلیل از تمامی مردم می خواهیم کمک های نقدی خود را حتی به میزان هزار تومان به حساب این مجموعه واریز کنند تا بتوانیم مشکلات بیشتری از این خانواده ها را برطرف کنیم.

نصرتی افزود: حتی افرادی که به طور مثال خانه خالی دارند، می توانند به انجمن مراجعه کرده تا با دراختیار قرار دادن خانه خالی به خانواده ها، مشکل رهن و اجاره های آن ها حل شود.

وی با اشاره ای به شماره حساب این انجمن گفت: علاقمندان به کمک به این انجمن می توانند کمک های نقدی خود را حتی به مقدار بسیار کم به شماره حساب بانک ملی ۰۱۰۵۹۲۴۷۱۹۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۴۴۶۳۴ به نام انجمن حمایت از زندانیان تبریز واریز کنند.