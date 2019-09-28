۱۵ جواز تاسیس صنایع غذایی و تبدیلی در استان قزوین صادر شد

سید آبرودات مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مجوزها با ظرفیت ۳۸۰۰۰ تن در زمینه های کود هیومیک اسید، خوراک آماده دام و طیور، بسته بندی تخم مرغ، عمل آوری و بسته بندی گوشت طیور، انواع سالاد، سردخانه، فرآوری کشمش و زیتون صادرشده است.

وی گفت: برای تاسیس این واحدهای تولیدی ۴۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه خواهد شد و با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال برای ۳۰۲ نفر فراهم می شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در این مدت ۸ پروانه بهره برداری صادر شده که ظرفیت آنها ۱۹ هزار و ۷۰۰ تن است که برای جذب ۳۸۶۴۳ تن مواد خام هم جواز صادر شده است.



وی افزود: این پروانه ها در زمینه های کمپوست گیاهی، سردخانه بالای صفر، کشتارگاه طیور، بسته بندی میوه تازه و برنج کوبی و بسته بندی حبوبات و غلات و کود هیومیک اسیدصادر شده است.

مصلایی گفت: برای بهره برداری از این واحدهای تولیدی ۳۹ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال هزینه شده که با بهره برداری از آنها تعداد ۲۱۰ نفر مشغول کار شدند.