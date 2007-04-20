القاعده در صدد ایجاد فتنه طایفه ای میان شیعه و سنی در عراق است / شباهتهایی میان جنگهای ویتنام و عراق وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، " جرج بوش" شب گذشته در سخنانی در ایالت " اوهایو" مدعی شد : خروج زودهنگام( نظامیان آمریکایی) از عراق قتل عام و خونریزی را در پی خواهد داشت.

وی افزود :" می خواهم به شما یادآوری کنم که پس از جنگ ویتنام و پس از آنکه آنجا را ترک کردیم؛ میلیونها نفر زندگی خود را از دست دادند."

بوش تصریح کرد:" نگرانی من این است که چنین چیزی اتفاق بیفتد که در نتیجه تعداد زیادی از افراد بیگناه قتل عام خواهند شد. البته تفاوت در این است که در این زمان دشمن قانع نمی شود که در خاورمیانه باقی بماند؛ بلکه آنها به دنبال ما تا اینجا خواهند آمد."

بوش غالبا از مقایسه جنگهای عراق و ویتنام طفره می رود، اما وقتی که یکی از مخاطبان این مسئله را مطرح کرد، گفت:" اختلافات زیادی ( بین آن دو) وجود دارد. نخست آنکه مردم عراق برای یک قانون اساسی مدرن رای و سپس دولتی را تحت این قانون تشکیل دادند. از نظر من، اکثریت مردم خواهان زندگی تحت قانون اساسی هستند که آن را تصویب کرده اند. اختلاف دیگر این است که ارتش ما یک ارتش کاملا داوطلب است و ما باید آن را به همین گونه حفظ کنیم."

رئیس جمهوری آمریکا البته به شباهتهایی بین این دو جنگ نیز اشاره کرد، آنجا که گفت:" البته، برخی شباهتها وجود دارند. مرگ(نظامیان آمریکایی) وحشتناک است. "

وی افزود : همانطور که جنگ ویتنام از طریق تلویزیون به خانه های مردم آورده شد، تصاویر مربوط به بمباران و دیگر کشتارها در عراق نیز بر دید مردم نسبت به جنگ تاثیر گذاشته است.

از سوی دیگر به گزارش شبکه الجزیره، رئیس جمهوری آمریکا در بخشی دیگر از سخنان خود گفت : شبکه القاعده با منهدم کردن حرمین دو امام شیعه(حرمین امامین عسکریین علیهما السلام در سامرا) در عراق در صدد به راه انداختن فتنه طایفه ای میان شیعه و سنی در عراق بود.

بوش با بیان اینکه آمریکا هرگز به القاعده اجازه نمی دهد از عراق به عنوان پناهگاهی امن برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند؛ بار دیگر اتهامات بی اساس خود را علیه ایران مبنی بر دخالت در عراق تکرار کرد.

اظهارات بوش در حالی ایراد شده است که نشست اخیر وی و دموکرات های آمریکا که با هدف رایزنی درباره اختصاص بودجه نظامی برای ادامه جنگ در عراق و افغانستان برگزار شده بود؛ به سبب پافشاری دموکرات ها بر مواضع قبلی خود و تهدید بوش به وتوی طرح های ضد جنگ بدون نتیجه پایان یافت.

سنای آمریکا اخیرا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن باید نظامیان آمریکایی تا مارس سال 2008،عراق را ترک کنند و این در حالی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده، این قانون را وتو می کند.

مجلس نمایندگان آمریکا نیز سوم فروردین قانون مشابهی را به تصویب رساند که بر اساس آن نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در عراق باید تا 31 آگوست سال 2008 میلادی این کشور را ترک کنند.